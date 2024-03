Roma, incidente shock al Flaminio: auto contro guardrail, 7 feriti grave

Grave incidente nel quadrante di Roma Nord, nella notte si schianta una Fiat contro il guardrail: ferite 7 persone.

Disastroso incidente nel quartiere Flaminio di Roma. La vicenda è avvenuta questa notte, quando una macchina si è schiantata contro un guardrail per dinamiche ancora tutte da appurare. All’interno dell’abitacolo, al momento dello schianto, erano presenti 7 persone. Tutti i soggetti sono rimasti gravemente feriti dopo il tremendo impatto, con i soccorsi che prima hanno dovuto liberarli dalle lamiere e poi trasportarli in codice rosso agli ospedali della Capitale.

Il terribile incidente nella notte a Roma

La macchina incidente è una Fiat 500L di colore rosso, che nella notte si è schiantata contro un guardrail di largo Maresciallo Diaz. Secondo le testimonianze degli automobilisti che avrebbero visto l’impatto, la macchina sarebbe giunta all’impatto ad altissima velocità. Come ipotizzato dopo i primi riscontri delle forze dell’ordine, la macchina potrebbe essersi schiantata a una velocità superiore ai 90 km/h.

Le condizioni del veicolo e delle persone a bordo

La macchina ha riportato danni gravissimi dopo l’incidente, con la parte anteriore e un’area di quella posteriore completamente distrutte. Chi viaggiava a bordo della macchina, secondo le omologazioni legate alla Fiat 500 L, rispettava i posti a bordo: infatti, all’interno di quel veicolo possono viaggiare fino a 7 persone, disposte su tre file di posti a sedere.

Nonostante il rispetto delle regole legate all’omologazione, l’incidente ha ferito gravemente ogni membro a bordo del veicolo. Tutti i soggetti, come sottolineato dai soccorso, in questo momento versano in condizioni altamente critiche in diversi ospedali della Capitale.

Le ipotesi dietro l’incidente del Flaminio

Sulla vicenda non si tralascia nessuna pista ipotetica. Le vittime, tutte di diversa nazionalità, potrebbero aver effettuato una “serata brava” prima del terribile incidente. Sul guidatore del veicolo, è stato posto agli esami tossicologici, con gli esiti di questi controlli che arriveranno nei prossimi giorni. Intanto, le persone ferite sono state portate presso le strutture del Policlinico Gemelli, l’Umberto I e il Santo Spirito per le gravi ferite riportate.