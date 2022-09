Roma, incidente sulla Circonvallazione Tiburtina: scontro auto-camion, strada chiusa

Incidente questa mattina, poco dopo le 6, a Roma, sulla Circonvallazione Tiburtina: qui, all’altezza della galleria, sulla carreggiata che porta verso via Nomentana, un’auto e un camion GLS (corriere espresso) si sono scontrati per cause da accertare.

Incidente sulla Circonvallazione Tiburtina oggi

Nello scontro, avvenuto alle 6 di questa mattina, sono rimasti coinvolti un’auto e un mezzo pesante, un camion GLS. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita e ora spetterà ai caschi bianchi fare chiarezza, ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Strada chiusa e traffico in tilt

La strada, nel tratto in cui è avvenuto l’incidente, è stata temporaneamente chiusa al traffico. E Roma è in tilt. Il tratto compreso tra via Nomentana e Largo Rodolfo Lanciani in direzione San Giovanni è stato chiuso e le code si sono registrate a partire da via Farnesina, direzione Tiburtina.

Dopo ore dall’incidente, il tratto resta chiuso e attualmente si registrano code da via dei Campi Sportivi in direzione Tiburtina.