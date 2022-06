Roma: incidente treno, ripristino in almeno 3 giorni e oltre un’ora di attesa alle stazioni

Roma. L’incidente ferroviario di venerdì scorso ha tenuto tutti con il fiato sospeso, e ora che il peggio è passato, arrivano i problemi di ripristino della viabilità e delle infrastrutture coinvolte e che hanno subito danni.

L’incidente del treno AV Torino – Napoli del 3 giugno

Dunque, traffico ferroviario ancora sospeso sulla linea AV Roma – Napoli dopo lo svio della locomotiva di coda del treno AV Torino – Napoli, avvenuto il 3 giugno, nei pressi di Roma Prenestina. Un incidente le cui cause sono ancora tutte da accertare, ma che ha rischiato davvero di tramutarsi in tragedia. Tanta la paura e lo spavento che i passeggeri che erano a bordo, per fortuna illesi.

Iniziano i lavori di ripristino oggi

Tuttavia, sono iniziate proprio nel pomeriggio di oggi, domenica 5 giugno, le prime attività di ripristino della funzionalità del tratto di linea ad altavelocità Roma – Napoli, nei pressi di Roma Prenestina, dove venerdì scorso, 3 giugno, la locomotiva di coda di un treno AV si è disarcionata dai binari durante la sua traversata, restando in posizione verticale, ma arrestando la corsa del convoglio e arrecando alcuni danni all’infrastruttura.

Info e viabilità ferroviaria

Al momento i treni AV continuano a percorrere gli itinerari alternativi via Formia e via Cassino con allungamento dei relativi tempi di viaggio. È in corso la riprogrammazione del Trasporto Regionale, il cui programma di dettaglio sarà pubblicato nelle prossime ore su tutti i canali di informazione di Trenitalia.

Programma di circolazione

Per quanto concerne il ripristino del servizio, per i prossimi giorni, fino al ripristino definitivo dell’infrastruttura danneggiata (ancora sottoposta a sequestro), sarà modificato il programma di circolazione nei nodi di Roma e Napoli. In particolare oggi si registrano le seguenti variazioni:

TRENI AV

Percorrono linee alternative (via Formia o via Cassino) con aumento dei tempi di viaggio di 60 o 90 minuti. I treni deviati via Formia non fermano a Napoli Afragola, per cui è attivo servizio di bus navetta da e per Napoli Centrale, ed alcune corse fermano a Roma Tiburtina invece che a Termini.

TRENI REGIONALI

Alcune corse possono subire variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso. Queste le linee interessate: