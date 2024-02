Roma, intimidazioni alla consigliera Carla Canale: volpe morta davanti casa

Intimidazioni alla consigliera del IX Municipio della Lista Civica Raggi-Canale, che ha denunciato poche ore fa l’accaduto.

Gomme dell’auto squarciate e una volpe morte davanti il portone di casa. Sono le intimidazioni che Carla Canale, capogruppo della Lista Civica Raggi Canale nel Municipio IX, ha ricevuto lunedì 26 febbraio e denunciato apertamente, anche via un post sui social dove ha raccontato l’accaduto.

Intimidazioni a Carla Canale: “Bisogna combattere le intimidazioni a livello culturale, sociale e istituzionale”

Martedì 28 febbraio Carla Canale ha ammesso di aver presentato denuncia-querela per i fatti degli ultimi giorni. Non sono ancora chiare le motivazioni che avrebbero portato soggetti ignoti a compiere delle intimidazioni verso la consigliera del IX Municipio, ma si pensa a motivazioni legate al suo impegno sulla questione viabilità.

Negli ultimi tempi Canale era intervenuta infatti sulla situazione di percorrenza del quadrante

Vigna Murata-Cecchignola, provocando un acceso dibattito in seguito alla chiusura a un solo senso di marcia di via del Casale Zola, una strada che comporta diversi numerosi disagi al traffico di zona.

“Il fenomeno intimidatorio va combattuto sul piano culturale, sociale e istituzionale” – ha spiegato Carla Canale – “Per questo motivo ritengo che la politica nell’ambito della dialettica e contrapposizione di parte debba sempre essere equilibrata, condotta con responsabilità ed attenta a non far veicolare messaggi sbagliati, che possono di contro avere conseguenze di altro tipo ben lontane dall’agone politico, non percependosi forse adeguatamente che la situazione di esasperazione cittadina per singole problematiche potrebbe generare reazioni non immaginabili e gestibili”.

Solidarietà a Carla Canale: “Vili atti intimidatori”

Immediato il sostegno dei colleghi al IX Municipio di Roma. “Esprimiamo la nostra totale vicinanza alla capogruppo della Lista Civica Raggi Canale (Municipio IX) per gli squallidi attacchi personali rivolti da ignoti contro la sua persona. Conosciamo bene Carla e siamo ben consci che non saranno certo tre gomme bucate e una volpe morta deposta nei pressi della sua abitazione a fermare il suo incredibile impegno e la sua instancabile dedizione a tutela dei diritti e degli interessi della collettività”, hanno dichiarato, in una nota, la capogruppo capitolina del M5S Linda Meleo e il capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis – ”L’auspicio è che gli autori di questi comportamenti vili, meschini e criminali siano presto individuati e assicurati alla giustizia”.