Roma, la polizia consegna regali ai piccoli pazienti del San Camillo

Sorpresa per i bambini ricoverati al San Camillo di Roma

Babbo Natale è arrivato anche dai piccoli pazienti ricoverati presso l’ospedale San Camillo di Roma. E’ successo la mattina di mercoledì 27 dicembre 2023. I poliziotti del commissariato Monteverde e della polizia postale hanno consegnato peluches, cioccolata e altri doni ai bambini presenti presso il Reparto di Pediatria e presso il Pronto Soccorso pediatrico, che proprio durante le festività natalizie si sono dovuti recare in ospedale per accertamenti o operazioni.

Avendo saputo che molti bimbi si erano ricoverati proprio in questi giorni, i poliziotti allora hanno deciso di fargli visita. Gli agenti hanno voluto regalare un poì di spensieratezza ai piccoli e ai loro famigliari, ricevendo in cambio sorrisi e gratitudine.

Il precedente. Roma, ‘Babbo Natale in Ferrari’: consegna dei regali ai bimbi ricoverati al Policlinico Umberto I

Nel 2020, a causa della pandemia da coronavirus, non si è potuto organizzare l’evento “BABBO NATALE IN FERRARI” che da diversi anni presso il Policlinico Umberto I di Roma, in collaborazione con Scuderia Ferrari Club Roma Appia Antica, allieta il soggiorno dei piccoli pazienti ai reparti pediatrici del più grande nosocomio d’Europa.

Nell’impossibilità di essere presenti per decreto ministeriale, a testimoniare la vicinanza dei soci di Scuderia Ferrari Club il presidente Giorgio D’Antonio e il vice- presidente Adriano Vicari hanno portato dei doni accuratamente sanificati e consegnati dal personale ospedaliero, rispettando le norme vigenti per il Covid, grazie alla direzione Sanitaria e tutto il personale, che, nonostante tutti gli sforzi eccezionali di questo lungo periodo, hanno consentito la consegna dei regali, con Giancarlo Ferri promotore e coordinatore dell’evento e Bruna Mojani per la gestione sponsor.

Nella stessa mattinata a sorpresa, per proseguire il cammino iniziato lo scorso Natale con l’evento “Note per la Leucemia” al Conservatorio di Santa Cecilia, organizzato dalla giornalista Paola Zanoni e il regista Alessandro Di Filippo, sono stati consegnati giocattoli al reparto di Ematologia pediatrica in Via Benevento, anche qui per rispetto della normativa anti Covid senza entrare nell’Ospedale, con la collaborazione del coordinatore infermieristico Marco Fabbri e Guendalina Sacconi, con l’attore Franco Di Maio con una sola Ferrari al seguito per la Scuderia Ferrari Club Roma Appia Antica, Bianca Vertolli, Francesco Rosci, Giovanni Roberti e la prima Miss sorda per Miss Italia 85 Elisabetta Viaggi.