Roma, la proposta del Sindaco Gualtieri: ‘Trasporti gratis in autunno’

Metro spesso in ritardo, guasti improvvisi, autobus da inferno (molti che prendono fuoco) e l’idea, controcorrente, del Sindaco Gualtieri di rendere i mezzi di trasporto della Capitale gratis. Tutti, o quasi per i cittadini romani.

L’idea di Gualtieri sui mezzi di trasporto gratis

La proposta del primo cittadino, che è stata presentata al congresso del Partito Socialista Italiano, è semplice: ‘imitare’ il Klimaticket tedesco e incentivare i mezzi di trasporto di Roma. Un modo per aiutare le famiglie e gli automobilisti in un momento storico in cui bisogna fare i conti con il caro benzina.

Roma come la Germania?

Roma ha intenzione di emulare il ‘modello tedesco’. In Germania un biglietto mensile, per i mesi estivi, costa 9 euro e comprende qualsiasi mezzo pubblico locale sul territorio nazionale, non però quelli dell’alta velocità. Dal 1° giugno, fino a fine agosto, i turisti e i cittadini tedeschi possono viaggiare con un abbonamento mensile a un prezzo ‘stracciato’. E ora Gualtieri è pronto a importare questa ‘pratica’ nella Capitale d’Italia.

Cosa ha detto Gualtieri

“Penso che sia possibile trovare delle risorse per fare quello che sta facendo la Germania e realizzare un investimento forte per avere la gratuità o quasi del trasporto pubblico. Dei treni, degli autobus durante l’autunno, quando ci saranno le scuole che riaprono”. Questo è quello che ha dichiarato il Primo Cittadino venerdì, durante il congresso del PSI. L’idea è quella di aiutare i lavoratori, le famiglie ‘con redditi più bassi e dare un contributo alla lotta per il mutamento climatico’. Ora, quindi, il Campidoglio sarebbe già al lavoro. L’obiettivo? Trovare delle risorse e rendere i mezzi pubblici ‘gratis’. O meglio, a prezzi scontatissimi.