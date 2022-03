Roma, la serata si trasforma in dramma: giovane studentessa americana stuprata a Trastevere

Giovane studentessa americana violentata a Roma. Una serata che non immaginava potesse finire così, un incontro sbagliato e poi il drammatico epilogo. E’ questa la terribile esperienza vissuta da una 23enne giunta nella Capitale dagli USA per motivi di studio. Lei 23 anni, lui 27: a un certo punto però la situazione precipita e il ragazzo la costringe a un rapporto sessuale non consenziente prima di far perdere le proprie tracce. E così quella che doveva essere una tranquilla serata all’insegna del divertimento diventa un incubo.

Studentessa americana violentata a Trastevere

I fatti risalgono a circa un mese fa, nella notte tra il 5 e il 6 febbraio scorso. Ma dopo la violenza la ragazza ha trovato il coraggio di denunciare tutto agli agenti del Commissariato Trastevere che hanno immediatamente avviato le indagini. Con l’identikit in mano del presunto aggressore è iniziata così la ricerca del giovane.

Stupratore arrestato dalla Polizia a Roma

L’altro ieri la svolta. L’uomo si è imbattuto in uno dei tanti servizi di controllo della Polizia nella zona di Ponte Sisto, sempre a Trastevere, meta tra le più gettonate per la movida romana del sabato sera. A quel punto è bastato incrociare i dati per far scattare nei confronti del 27enne il fermo di Polizia. Adesso l’uomo dovrà rispondere di violenza sessuale.