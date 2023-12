Roma, la smentita: “Nessun allarme intossicazione alimentare per 26 bambini al nido comunale”

Nessuna intossicazione alimentare al nido comunale Mameli, in via Mameli 32 nel quartiere Trastevere a Roma, secondo una funzionaria della scuola.

Le parole della funzionaria della scuola Mameli

“Abbiamo chiamato il 118 per cautela, ma i sintomi di bimbi e insegnanti si sono manifestati unicamente come rossore e prurito. Non c’è stata intossicazione. Le cucine, che qui abbiamo, sono igienizzate. I Nas, venuti qui, faranno le opportune verifiche ma hanno già potuto constatare la pulizia”, ha detto la donna all’agenzia di stampa AdnKronos.

I sanitari sono intervenuti dopo pranzo per 26 bimbi e 4 maestre che hanno presentato rossore e prurito. “Domani riapriremo regolarmente – ha aggiunto – e attendiamo l’esito dell’ispezione”.

“Intossicazione alimentare? No, solo rossore e prurito”

In un primo momento per i piccoli, di età compresa tra i 0 e 3 anni, e per 4 insegnanti si era parlato anche di rossore agli occhi e per alcune insegnanti di sensazione allergica di soffocamento. Sul posto il personale del 118 Ares che ha visitato alcune maestre che, dopo le prime cure, hanno rifiutato il trasporto in ospedale.