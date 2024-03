Roma, la strada come un ring: calci e pugni tra 20enni. Due feriti gravi

Calci, pugni, urla e insulti: via della Magliana è stata svegliata di soprassalto da una rissa a bordo strada da dei ragazzi.

Rissa sfociata nel sangue a Roma, dove dei ragazzi hanno deciso di pestarsi senza pietà. A interrompere le botte sono stati i passanti che ieri sera hanno assistito preoccupati alla scena sotto le loro finestre. I tre si sono massacrati di botte senza apparente motivo e solo l’arrivo del 112 ha interrotto tanta violenza.

Si picchiano ferocemente in strada: fermata rissa in strada tra due adolescenti

Notte agitata per i residenti di via della Magliana. Nella tarda serata di ieri, lunedì 18 marzo, il quartiere è stato svegliato da un gruppo di tre ragazzi, di origini straniere, che al calar delle tenebre ha deciso di massacrarsi di botte per futili motivi. Calci, pugni, insulti e grida che hanno finito per svegliare il quartiere e spaventato gli abitanti a pochi metri da quella rissa urbana: per questo motivo, i residenti hanno dovuto contattare le forze dell’ordine, pur di interrompere quell’escalation di violenza a pochi metri da casa.

I responsabili, poco più che ventenni, sono stati fermati dalle autorità feriti gravemente. Poco dopo i sanitari del 118 hanno soccorso i ragazzi, di cui due in pessime condizioni, prima che fossero arrestati dai carabinieri. I tre sono stati identificati e portati dinnanzi all’autorità giudiziaria in attesa di essere giudicati per quanto commesso e per il panico provocato in zona. Scene che nella Capitale sono già note e che, purtroppo, si verificano sempre più frequentemente, soprattutto nelle zone della movida come il Pigneto, o quelle più esposte a degrado urbano e a sfollati, come l’Esquilino.