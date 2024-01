Roma, la truffa delle bevande alcoliche: oltre 2 milioni di euro

I funzionari della Sezione Antifrode e Controlli dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1, hanno scoperto una frode nel settore dei prodotti alcolici. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Maxi frode a Roma

L’operatore sottoposto a controllo agiva in regime di deposito fiscale, ossia ad accisa ed Iva sospesa, stoccando all’ingrosso birra e vini. Dopo essere entrati in quella che doveva essere la sede fisica del deposito di destinazione dei prodotti, i funzionari accertavano che lo stesso era stato smantellato e reso non più operativo da diversi mesi.

La stranezza, che ha insospettito i funzionari, sta nel fatto che dal punto di vista informatico l’operatore – nello stesso periodo – aveva continuato ad accettare ed appurare (ossia a certificare l’avvenuta introduzione della merce nel deposito) – ovviamente in maniera fittizia – un considerevole numero di “e-ad” (documento elettronico di trasporto e movimentazione del prodotto che viaggia in sospensione di imposta).

Oltre 2 milioni di euro di multa

Naturalmente nel luogo fisico dove si trovava il deposito i funzionari non hanno trovato, al momento dell’accesso, alcuna giacenza effettiva. La merce accompagnata dagli “e-ad” emessi in frode risultava quindi palesemente sottratta all’accertamento e al pagamento dell’accisa gravante per un ammontare complessivo di 2.250.000 euro a titolo di accisa, a cui vanno aggiunte multe per un ammontare di 22.500.000 euro.

Chi ha contribuito alla frode è stato un gruppo di sei persone, ognuna delle quali aveva un diverso ‘compito’ nella truffa in questione.