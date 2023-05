Roma, ladri di auto scatenati: 30% di furti in più in un anno (FOTO)

Ladri d’auto scatenati a Roma, dove – secondo le statistiche – nei primi 4 mesi del 2023 – i furti delle vetture su quattro ruote sono aumentati del 30% rispetto allo stesso periodo del 2022. Ogni giorno qualche automobilista denuncia la scomparsa della propria automobile e, di contro, quotidianamente vengono scoperte macchine rubate cannibalizzate e, spesso, date alle fiamme per non far riconoscere il numero del telaio e far risalire al proprietario.

Oggi Marco Doria, ex delegato all’ambiente e ai rifiuti nel VI Municipio, nel corso del suo “Mondezza tour” ha trovato l’ennesima auto bruciata dopo essere stata rubata e depredata dei pezzi più preziosi da rivendere al mercato nero. La scoperta in via Padre Damiano De Veuster, all’incrocio con via Oscar Arnulfo Rome, a Ponte di Nona. Non potevano di certo mancare anche un gran numero di motoveicoli rubati, anche questi cannibalizzati e poi incendiati. Almeno 6 le moto fatte a pezzi e lasciate a terra dopo averne preso le parti migliori.

La nuova tecnica: auto legate al palo

Ma adesso i ladri si sono evoluti. Sempre nel VI Municipio hanno dato espressione alla nuova tecnica dei professionisti dei furti d’auto. Dopo aver “cannibalizzato” la vettura rubata nelle loro officine, viene lasciata la “scocca”, incatenando l’auto a un palo per consentirne lo scarico dal furgone da dove era stata trasportata. In questo modo si risparmia ai professionisti dello smontaggio il lavoro di taglio e smaltimento del telaio. L’ultimo ritrovamento è stato fatto in via Felice Corini, tra Ponte di Nona e Colle degli Abeti, a poca distanza dal ritrovamento fatto da Doria.

Sulla vicenda prende la parola anche Marco Milani, segretario romano del Sulpl della polizia locale di Roma Capitale. “Per contrastare questo fenomeno è necessaria la presenza in pianta stabile in città di almeno 8350 tra ufficiali ed agenti agenti in strada, così come previsto dalle normative vigenti. Ben venga il concorso per l’assunzione di nuovi colleghi, ma 800 sono ancora pochi, non sufficienti a garantire uno standard di sicurezza adeguato a una capitale europea come Roma”.