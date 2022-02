Roma, ladri golosi in azione: due furti nella notte in due ore in famose pasticcerie

Attirati dal profumo dei soldi, ma anche da quello dei dolci. E così, nel giro di meno di due ore, due famose pasticcerie sono state “visitate” dai ladri. E’ successo questa notte a Roma, in zona Prati ed Esquilino, con modalità molto simili, tanto da far pensare che a compiere i furti potrebbero essere le stesse persone, anche se ovviamente le indagini sono ancora in corso e saranno gli inquirenti a dover scoprire come sono andate le cose.

Ladri di soldi e dolci a Roma

Uno dei due locali visitati dai ladri è stato “Panella“, il panificio-pasticceria di via Merulana. I malviventi, due uomini, sono entrati intorno alle 3 di notte nello storico locale e hanno forzato la cassa, riuscendo ad asportare banconote e soldi spicci. Ma prima di fuggire si sarebbero fatti tentare da alcuni alcuni cornetti che si trovavano sul bancone poco distante.

I due uomini sono poi stati fermati in via Alessandro Manzoni da una pattuglia di carabinieri della Stazione Roma S. Giovanni: durante la perquisizione i militari li hanno trovati in possesso di numerose banconote e di alcuni blister contenenti monete.I carabinieri hanno effettuato i primi accertamenti, appurando il furto appena avvenuto da Panella. I carabinieri hanno quindi sentito il proprietario della pasticceria, che ha confermato l’ammanco.

Due furti in due ore: furto anche a Prati

Poco prima un altro furto analogo. Un’altra pasticceria, stavolta in zona Prati, era stata presa di mira. Alcuni sconosciuti avevano divelto la serranda di un locale in via Marcantonio Bragadin. Ad essere colpita la Pasticceria Bar Eredi Rosati, intorno all’1:30. I malviventi, dopo aver divelto la serranda, hanno poi infranto la porta in vetro e sono riusciti a entrare. Con tutta calma si sono diretti alla cassa, l’hanno aperta e hanno rubato tutti i soldi che vi erano contenuti. Nessun dolce, come confermano i proprietari del locale al nostro giornale, è stato mangiato dai ladri, che evidentemente avevano fretta di fuggire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione San Pietro. Adesso c’è da capire se i due furti sono davvero correlati: per le due persone fermate il giudice dovrà convalidare il fermo e stabilire il giorno del processo.