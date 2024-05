Roma. L’ascensore è rotto: Carabinieri portano donna con disabilità in braccio fino al 6° piano

Carabinieri aiutano una signora disabile a Roma: riportano la donna in casa, dato che l’ascensore del palazzo era rotto.

Cruciale l’intervento dei Carabinieri a Roma, dove nelle scorse ore hanno aiutato una signora disabile a rientrare dentro la propria casa. La donna aveva chiamato i militari dell’Arma per un disservizio nella sua palazzina: l’ascensore si era rotto, ed era impossibilità a rientrare nel proprio appartamento non potendo camminare e salire le scale. Gli uomini dell’Arma, con grande cuore e senso di responsabilità, hanno preso di peso la donna e l’hanno riportata dentro casa salendo più di dodici rampe di scale.

Carabinieri aiutano signora con l’ascensore rotto nella palazzina di Roma

Una storia fatta di cuore e voglia di solidarietà, quella accaduta nel quartiere San Paolo-Ostiense di Roma. La protagonista è stata una signora di 68 anni, costretta a muoversi con una carrozzina e impossibilitata a sportarsi in altra maniera. Tornando a casa, probabilmente per le compere giornaliere, ha visto come l’ascensore del suo palazzo apparisse guasto. Non potendo fare affidamento sull’aiuto degli altri condomini della scala, che avevano provato senza successo a darle una mano, alla donna non è rimasto altro che provare a chiedere l’assistenza di un riferimento per tutti i cittadini del quartiere: il Carabinieri del Nucleo San Paolo.

L’intervento dei Carabinieri nella palazzina

Conosciuti per numerose azioni di sostegno alla cittadinanza del quartiere, i militari non si sono tirati indietro nemmeno in quest’occasione. Vedendo come l’ascensore non poteva trasportare la donna per un guasto tecnico, hanno deciso di optare per l’operazione più veloce, ma forse faticosa, per riportare la signora dentro casa: trasportarla in braccio fino al suo appartamento, situato al sesto piano.

Senza demordere e mostrando grande forza, due carabinieri hanno caricato l’anziana signora di peso e l’hanno trasportata per diverse rampe di scale. Riusciti a portarla dentro l’appartamento, insieme alla carrozzina, hanno poi contattato l’amministratore del condominio e segnalato il pesante guasto occorso all’ascensore.