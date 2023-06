Roma, lascia la candela accesa, a fuoco appartamento sulla Cassia: grave una donna

Una candela accesa. Sarebbe questo il motivo che ha scatenato uno spaventoso incendio scoppiato nella sera di oggi, 27 giugno, a Roma, in un appartamento in via Concerviano, al civico 2, all’angolo con via, Cassia. Le fiamme e il fumo hanno attirato l’attenzione dei vicini di casa, che hanno chiamato i soccorsi. È successo poco dopo le 20:50. In poco tempo l’incendio divampato nell’abitazione si è autoalimentato, invadendo gran parte dell’appartamento, posto al primo piano della palazzina di tre piani.

Donna salvata dai vicini

In attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, alcuni ragazzi sono riusciti ad entrare nella casa, per aiutare la donna che era rimasta intrappolata all’interno. La signora, rimasta intossicata dal fumo e gravemente ferita, è stata consegnata ai sanitari del 118, giunti poco dopo. È poi stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Pietro in codice rosso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due Aps, un’autoscala, il carro autoprotettori, il capoturno e il funzionario di guardia e hanno spento le fiamme, che nel frattempo si erano propagate nell’intera abitazione. L’appartamento della donna è stato interdetto a causa dell’incendio, così come quello sovrastante. Presente anche una volante della polizia di stato per gli accertamenti di rito.