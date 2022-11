Roma: si toglie le scarpe e si lava i piedi nella fontana storica di Piazza della Repubblica

Roma. Si è tolto le scarpe senza troppe remore. Solamente qualche sguardo qua e là, intorno, per assicurasi che non ci fossero troppe persone nei paraggi, ma poi non ha esitato: ha immerso i piedi nella storica fontana delle Naiadi, nel pieno centro di Piazza della Repubblica, e ha iniziato a compiere il suo rituale igienico. Nessuna fretta particolare, solamente il conforto dell’acqua fresca che intanto stava lavando via la sporcizia dai suoi piedi. E così ha continuato a lavarsi, finché però non è stato beccato in flagrante dai Carabinieri che in quel momento passavano da quelle parti. Il fatto è successo nella giornata di ieri, giovedì 17 novembre 2022.

Toeletta nella Fontana di Piazza Repubblica

Che le fontane storiche della Capitale siano patrimonio culturale dell’umanità, su questo non c’è dubbio. Ma di fatto, c’è chi ancora crede nella loro funzione originaria, cioè quella di servire alla cittadinanza acqua pulita con la quale compiere i loro servizi quotidiani, anche igienici. Peccato che da allora sia passato del tempo – e tanta acqua dalle fontane – e che ora una violazione in tal senso potrebbe comportare solamente un multa salata, oltre che una ramanzina da parte delle autorità.

Lavaggio dei piedi nella storica fontana: scatta la multa

Proprio ieri pomeriggio, dunque, un cittadino romeno di 44 anni, si stava lavando i piedi all’interno della fontana delle “Naiadi”, ubicata in Piazza della Repubblica. Una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Roma Quirinale, in transito, lo ha notato mentre proseguiva indisturbato la sua operazione. Dopo essersi fermati, i militari lo hanno fatto ricomporre e gli hanno contestato la violazione amministrativa del divieto di introdursi all’interno di fontane storiche, per un importo di 450,00 euro, come previsto dal regolamento di Polizia Urbana. I Carabinieri, ovviamente, lo hanno anche esortato ad evitare di ripetere tale comportamento.