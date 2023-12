Roma, lavori notturni su 8 km di strade: ecco quando e dove

Lavori notturni a Roma, dalle 21 alle 6 del mattino, in viale Bruno Buozzi nel Municipio II, via dell’Almone, dove è in corso il rifacimento dei marciapiedi, via Casal Rotondo nel Municipio VIII e via dell’Acqua Acetosa Ostiense nel Municipio IX, stanno inoltre per terminare i lavori in via Tor de’ Schiavi, nel Municipio V.

Da Tor Pagnotta a via della Serenissima, tutti i lavori sulle strade di Roma

Il Dipartimento Csimu, infine, ha iniziato dalla serata di lunedì 18 dicembre i lavori in via di Tor Pagnotta e via Erminio Spalla e nel mese di gennaio avvierà il cantiere in via della Serenissima. Le lavorazioni riguardano il rifacimento della piattaforma stradale e della segnaletica, e la pulizia di caditoie e tombini.

In totale, si tratta di 8 km di riqualificazione profonda, finanziati con 4,7 milioni di fondi del Giubileo e del Campidoglio, eseguiti dal Dipartimento Csimu di Roma Capitale.

Le parole di Ornella Segnalini

“Proseguono i lavori stradali per migliorare la sicurezza delle strade romane e per adeguare le infrastrutture ammalorate. Il Dipartimenti Csimu sta concludendo i lavori che in questo caso si svolgono in 4 municipi di Roma. A breve inizieranno ulteriori lavori giubilari, svolti da Anas, in via Cristoforo Colombo e in via di Baccanello. Il Piano strade del Sindaco Gualtieri conquista ulteriori chilometri di riqualificazione degli 800 km di viabilità principale”, ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture Ornella Segnalini.