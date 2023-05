Roma, lavori sulla Salaria: ecco fino a quando e il tratto interessato

Partono i lavori di manutenzione sulla via Salaria, che per i prossimi mesi vedrà l’installazione di ammodernamenti tecnologici in quasi 5 km della propria tratta stradale in direzione Roma. Condizioni che, per entrare nella Capitale da questa strada, equivaleranno però anche a profondi disagi per tutti i motorizzati. Secondo il cronoprogramma dei lavori stillato da Astral, lungo questa tratta i lavori andranno avanti per i prossimi 7 mesi.

I lavori di ammodernamento tecnologico della via Salaria

Come ben plausibile, il riammodernamento degli impianti tecnologici sulla strada imporrà una provvisoria nuova disciplina del traffico veicolare per tutti gli utenti che passeranno da qui. Fino al 31 dicembre 2023, infatti, ci saranno cantieri stradali tra il km 75+500 e il km 70+900, sulle corsie della strada in direzione Roma. Su questa direzione, infatti, sarà chiusa la corsia di marcia, quella di sorpasso e la Galleria Colle Giardino. I lavori, che sono partiti questa mattina, che dureranno fino al 31 dicembre 2023, dureranno giornalmente dalle 7 del mattino alle ore 20. Lavori che rientrano, almeno teoricamente, nel potenziamento delle arterie urbane romane in vista dela famoso Giubileo 2025.

Gli altri lavori di manutenzione stradale su Roma

Altri lavori che stanno interessando la città di Roma sul piano della viabilità e l’urbanistica, sono quelli che si stanno svolgendo lungo il Grande Raccordo Anulare. Sull’anello urbano che circonda la Città Eterna, sono stati previsti dei lavori sugli impianti d’illuminazione lungo la strada. Opere che, almeno vedendo i programmi dei lavori stillati, dureranno fino all’estate 2023, ovvero il 7 luglio di quest’anno. Ulteriori disagi potrebbero emergere per gli utenti del GRA, che ogni notte – tra le 21 e le 6 del mattino – potrebbero trovare dei cantieri stradali attivi a rallentare il traffico sul noto anello urbanistico della Capitale. Lavori anche alla galleria Quarto degli Ebrei, che all’Insugherata che vedrà dei cantieri al I stralcio. Le manutenzioni urbanistiche, anche in questo caso, terranno la strada chiusa al km 10+300.