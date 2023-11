Roma, le rubano la borsa con i braccialetti della sua bimba morta. L’appello: “Restituitemeli”

La signora Barbara, una donna di 56 anni, insegnante nel quartiere di Talenti a Roma, vive un incubo da dieci giorni dopo che la sua Fiat Panda è stata oggetto di furto in via Arrigo Cajumi e i braccialetti di sua figlia sono andati perduti. La vicenda, avvenuta lo scorso 17 novembre tra le 17.30 e le 18.30, ha sconvolto la donna, già provata dalla tragica perdita della figlia Dalila venticinque anni fa, quando aveva solo 3 anni.

Il furto dei braccialetti della figlia defunta a Roma

Il ladro agì velocemente, approfittando di un breve lasso di tempo in cui Barbara aveva parcheggiato la sua auto. Al suo ritorno, la donna trovò la vettura priva della sua giacca, borsa e, cosa ancora più devastante, dei due braccialetti appartenuti alla piccola Dalila, la cui vita fu spezzata dalla leucemia nel lontano 1998. Quei braccialetti rappresentavano uno degli ultimi legami materiali di Barbara con la sua amata figlia, e la loro perdita è stata un colpo al cuore per la madre. La borsa conteneva anche il portafoglio con 200 euro, ma nulla rispetto al valore sentimentale dei gioielli rubati.

L’appello della signora per riavere i braccialetti

L’appello commovente di Barbara al ladro, come menziona RomaToday, è un tentativo disperato di riavere indietro quegli oggetti preziosi. La madre, nonostante il furto, si mostra disposta persino a pagare il ladro pur di recuperare i braccialetti di sua figlia. Nel suo appello, Barbara ha dichiarato: “Per te queste cose non hanno valore, ma per me sono vitali. Erano un modo per sentirla vicina a me. Posso pagarli, oppure farmeli avere in forma anonima presso la scuola Renato Fucini, o ai carabinieri.”

Volantini nel quartiere di Talenti a Roma per ritrovare i ricordi della figlia

La comunità di Talenti si è unita nel sostenere Barbara, con numerosi volantini affissi nel quartiere e la diffusione dell’appello anche sui social media. La lettera plastificata contenente la foto di Dalila è diventata virale, con la speranza che raggiunga gli occhi del ladro e tocchi il suo cuore. Il furto è avvenuto pochi giorni dopo il compleanno di Dalila, il 13 novembre, quando la famiglia si era recata al cimitero per festeggiare ciò che sarebbe stato il 28° compleanno della giovane donna. Un momento di dolce ricordo e affetto diventato ancora più prezioso alla luce della perdita dei braccialetti.

I cittadini provano ad aiutare la signora

Ora, la comunità si stringe intorno a Barbara, sperando che la sua preghiera di riavere i ricordi di sua figlia venga ascoltata e che i braccialetti possano tornare a donarle un legame tangibile con Dalila, anche a distanza di così tanti anni.