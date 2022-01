Roma. Lei lo rifiuta, lui la picchia e la manda in ospedale: choc alla Caritas

Voleva a tutti costi baciarla, abbracciarla, stare con lei. E al rifiuto della donna ha perso la testa, come se a lui non si potesse dire di no. Ed è così che l’ha picchiata, l’ha aggredita e l’ha fatta finire in ospedale. L’ennesimo episodio di violenza, ancora una donna vittima della furia di un uomo.

Roma, follia alla Caritas: tenta di stuprare una donna, poi la picchia

Tutto questo è successo ieri pomeriggio, il 26 gennaio, poco dopo le 16.15 nella Caritas di via Nostra Signora di Lourdes, quella che accoglie le persone in difficoltà, le più bisognose. Doveva essere un ‘tetto sicuro’ per la donna, una polacca classe 1971, che ieri, invece, è stata avvicinata da un altro ospite, un uomo romeno di 66 anni, che voleva approcciare con lei sessualmente. Un tentato approccio perché lei ha rifiutato, si è allontanata, l’ha scansato e lui, di tutta risposta, ha pensato bene di picchiarla, di malmenarla. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia, che hanno immediatamente ascoltato la testimonianza e poi arrestato l’uomo, che ora dovrà rispondere di violenza sessuale e lesioni aggravate. La donna, invece, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 ed è stata trasportata in ospedale, al Fatebenefratelli.