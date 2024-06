Roma-Lido, agenti della Polizia Locale aggrediti alla stazione Ostiense: vandalizzata l’auto di servizio

Agenti della Polizia Locale aggrediti sulla linea Roma-Lido: due algerini aggrediscono i Vigili Urbani alla Stazione Porta San Paolo.

Disordini sulla linea Roma-Lido, dove due persone straniere sono state arrestate nelle scorse ore. I soggetti erano stati scoperti mentre viaggiavano sdraiati sui sedili del treno, non volendo scendere al capolinea di “Porta San Paolo”. Nonostante le richieste dei vigilantes della stazione ferroviaria, prima ne è nata un’aggressione verso gli operatori alla sicurezza e successivamente agli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto per fermare i soggetti.

Agenti della Polizia Locale aggrediti sulla Roma-Lido

Tutto è partito dalla cattiva condotta di due viaggiatori, risultati essere entrambi dei 40enni originari dell’Algeria. I due soggetti hanno affrontato la tratta sdraiati sui sedili, creando disagio ai pendolari del treno e il personale Cotral che conduceva il mezzo ferroviario. La situazione sarebbe degenerata al capolinea di “Porta San Paolo, quando i due soggetti avrebbero rifiutato di scendere dal mezzo su ferro per continuare a dormire.

Le minacce contro gli agenti

Per permettere la partenza del treno verso Ostia, i vigilantes hanno provato a far scendere i due 40enni dal treno. Ne sarebbe nata una reazione violenta da parte dei cittadini algerini, che prima hanno minacciato verbalmente gli operatori alla sicurezza e, dopo, addirittura provato ad aggredirli fisicamente. Una situazione dov’è stato necessario l’intervento della Polizia Locale, che già si trovava nella zona della stazione “Porta San Paolo” per un pattugliamento.

L’aggressione ai Vigili Urbani

L’aggressione si è estesa ai Vigili Urbani intervenuti sul posto, con i due soggetti africani che hanno provato a colpirli con schiaffi, pugni e spintoni. Una situazione che fortunatamente la Polizia Locale ha saputo neutralizzare, bloccando entrambi gli uomini e dichiarandoli in arresto: i controlli sanitari, effettuati successivamente presso un vicino ospedale, hanno evidenziato come i due balordi fossero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche. Per loro l’accusa è di resistenza e violenza verso Pubblico Ufficiale, oltre danneggiamento: i soggetti hanno preso a pugni e calci la macchina di servizio dei Vigili Urbani.