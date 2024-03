Roma-Lido, cresce il servizio: più treni nel fine settimana

Cotral incentiva il numero delle corse. In servizio anche un quinto treno sulla tratta Piramide-Ostia, per agevolare i pendolari durante la settimana.

Anche per la Roma-Lido c’è speranza, almeno nei giorni feriali. Le condizioni della linea ferroviaria del litorale durante la settimana continuano a far esasperare migliaia di pendolari che si spostano da Ostia e dintorni verso Roma: così, per smorzare le lamentele, aumenta il numero delle corse, grazie alle recenti revisioni dei treni.

Più corse sulla Roma-Lido

Cotral, incaricata di curare l’esercizio della linea ferroviaria, ha intensificato così il servizio pubblico nei giorni feriali: da 102 corse a 112, dieci corse in più. Inoltre, dopo anni di appelli dei comitati dei pendolari, è stato messo a disposizione un quinto treno, che permetterà di percorrere la tratta tra Piramide e Ostia, con una riduzione dei tempi di attesa da 22 a 20 minuti. Un regime in vigore solo durante la settimana però, mentre nel weekend persiste la frequenza ogni 22 minuti.

Dal lunedì al sabato gli orari di partenza da Ostia Cristoforo Colombo sono:

5.15, 5.30, 6.00, 6.20, 6.40, 7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.40, 10.00, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 20.40, 21.00, 21.20, 21.40, 22.00, 22.20, 22.40, 23.00, 23.20, 23.30.

La domenica e i festivi da Ostia Cristoforo Colombo le partenze sono a questi orari:

5.15, 5.37, 5.59, 6.21, 6.43, 7.05, 7.27, 7.49, 8.11, 8.33, 8.55, 9.17, 9.39, 10.01, 10.23, 10.45, 11.07, 11.29, 11.51, 12.13, 12.57, 13.19, 13.41, 14.08, 14,25, 14.47, 15.09, 15.31, 15.53, 16.15, 16.37, 16.59, 17.21, 17.43, 18.05, 18.27, 18.49, 19.11, 19.33, 19.55, 20.17, 20.39, 21.01, 21.23, 21.45, 22.07, 22.29, 22.49, 23.13, 23.30.

Dal lunedì al sabato gli orari di partenza da Porta San Paolo sono:

5.15, 5.35, 5.55, 6.10, 6.25, 6.45, 7.05, 7.25, 7.45, 8.05, 8.25, 8.45, 9.05, 9.25, 9.45, 10.05, 10.25, 10.45, 11.05, 11.25, 11.45, 12.05, 12.25, 12.45, 13.05, 13.25, 13.25, 13.45, 14.05, 14.25, 14.45, 15.05, 15.25, 15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 17.05, 17.25, 17.45, 18.05, 18.25, 18.45, 19.05, 19.25, 19.45, 20.05, 20.25, 21.05, 21.25, 21.45, 22.05, 22.25, 22.45, 23.05, 23.30

La domenica e i festivi da Porta San Paolo le partenze sono a questi orari:

5.15, 5.37, 5.59, 6.21, 6.43, 7.05, 7.27, 7.49, 8.11, 8.33, 8.55, 9.17, 9.39, 10.01, 10.23, 10.45, 11.07, 11.29, 11.51, 12.13, 12.35, 12.57, 13.19, 13.41, 14.03, 14.25, 14.47, 15.09, 15.31, 15.53, 16.15, 16.37, 16.59, 17.21, 17.43, 18.05, 18.27, 18.49, 19.11, 19.33, 19.55, 20.17, 20.39, 21.01, 21.23, 21.45, 22.07, 22.29, 22.49, 23.11, 23.30