Roma-Lido e Roma-Viterbo, oltre 4 milioni dalla Regione per potenziare la linea: ecco gli interventi

Sono 4,1 milioni le risorse che la Regione Lazio mette a disposizione per la riqualificazione della Roma-Lido e della Roma-Viterbo, con interventi strutturali ma anche sui servizi presenti nelle varie stazioni.

Via libera dalla Regione Lazio per il restyling delle due linee più problematiche della capitale quanto a mezzi pubblici, la Roma-Lido e la Roma-Viterbo. La Giunta della Regione Lazio ha approvato infatti lo stanziamento di 4,1 milioni di euro per riqualificare le stazioni delle due ferrovie e migliorare i servizi erogati a pendolari e utenti. Dalla presenza di vigilantes ai turni per le pulizie, fino al rifacimento di pensiline e di percorsi accessibili.

Stanziati 4,1 milioni dalla Regione per ristrutturare la Roma-Lido e la Roma-Viterbo

Un primo investimento, quello più significativo, sarà a carico di Astral, incaricata della manutenzione dell’infrastruttura della Roma-Lido e la Roma-Viterbo. Secondo quanto si apprende su Il Messaggero, grazie a 3,3 milioni di risorse, saranno ristrutturate le stazioni della ferrovia del litorale, come Acilia, Lido Centro e Vitinia.

Ad Acilia saranno così rifatte la pavimentazione della banchina, le coperture dei fabbricati e i rivestimenti della stazione. A Lido centro, invece, saranno effettuati interventi nelle aree d’ingresso e nell’atrio. A Vitinia, infine, si procederà con il rifacimento delle pavimentazioni di banchina e le coperture discenderie di stazione.

Beneficerà dei 3,3 milioni di risorse ovviamente anche la Roma-Viterbo, con interventi alla pensilina di binario pari e sulle facciate del fabbricato viaggiatori di Acqua Acetosa. Sarà inoltre rimessa a nuovo la stazione di Montebello, in cui si interverrà con percorsi accessibili per i disabili, riqualificando l’atrio e le strutture esterne.

Ottocentomila euro per la sicurezza Roma-Lido e la Roma-Viterbo

Un pacchetto di risorse, dal valore di 800mila euro, riguarderà invece la sicurezza sulle due linee. Nello specifico saranno incrementati i turni di vigilanza a bordo dei treni, con fasce garantite dalle ore 6 alle 22 sulla Roma-Lido e dalle 6 alle 14 sulla Roma-Viterbo. In particolar modo, nelle stazioni di Porta San Paolo, Acilia, Lido Centro, Ostia Cristoforo Colombo, Flaminio e Montebello saranno estesi a otto ore i turni di vigilanza.

Rinforzo del servizio di pulizia a 24h no stop

Gli 800mila euro prevedono però anche migliorie dei servizi a disposizione degli utenti, con pulizie straordinarie di tutte le stazioni 24 ore. Una maggior cura che riguarderà soprattutto le stazioni di Porta San Paolo, Acilia, Castel Fusano, Stella Polare, piazzale Flaminio, Saxa Rubra e Montebello.

Roma-Lido: nel 2026 due nuove stazioni?

La Regione ha messo sul tavolo un cronoprogramma di interventi impegnativo. L’offerta sui trasporti potrebbe però ulteriormente migliorare considerando l’accordo di sviluppo e coesione che il Governo Meloni ha sottoscritto con la Regione Lazio lo scorso 28 novembre. Secondo Fabrizio Ghera, assessore ai Trasporti alla Regione Lazio, “Da metà del 2024 potrebbe esserci un servizio migliore dell’attuale”. Anche il Campidoglio ha raccolto la sfida, considerando che durante una recente commissione capitolina, riferisce Il Messaggero, per marzo 2026 la Roma-Lido potrebbe avvalersi di due nuove stazioni: la Giardino di Roma (nel X Municipio) e la Torrino-Mezzocammino (nel IX).