Roma-Lido, i treni delle 21 fermi per due anni: al via i lavori sulla linea elettrica

Dal 5 marzo la linea si fermerà alle 21 per permettere i lavori di riqualificazione: dureranno due anni, con il ripristino della rete elettrica e l’apertura di fermate ex novo.

Countdown per il 5 marzo, quando la mobilità verso il litorale di Roma cambierà per almeno due anni. Questo il tempo necessario per Astral (l’azienda regionale che insieme a Cotral gestisce l’infrastruttura della Roma-Lido) per realizzare i lavori di sostituzione del sistema elettrico che supporta la “MetroMare”. Per questo motivo, da martedì 5 marzo la linea chiuderà alle 21, anziché all’ora canonica delle 23.30.

Dal 5 marzo stop della MetroMare alle 21: cosa cambierà

I pendolari che già si lamentavano dei continui disservizi della linea, con attese che superano anche i 40 minuti, dovranno ora confrontarsi con altri disagi: meno corse, con l’ultima alle 21 spaccate. Questa la comunicazione ufficiale diramata dai dirigenti di Astral in commissione Mobilità. Si tratta di un provvedimento necessario per riqualificare la linea, che consta di 30 anni di servizio, e permetterne la sopravvivenza. A occuparsi dei lavori sarà per 730 giorni Reti ferroviarie italiane, come stazione appaltante.

Due inoltre le stazioni che subiranno interventi: Acilia Sud e Tor Di Valle. I lavori per la stazione di Acilia sono ormai attesi da anni e la fermata dovrebbe finalmente vedere la luce tra maggio e giugno 2024, previo collaudo dell’Ansfisa, l’agenzia nazionale di controllo. Per Tor Di Valle invece, gli interventi furono finanziati nel 2021, sotto la giunta Zingaretti, e si tratterebbe di una riqualificazione che non dovrebbe protrarsi entro l’estate.

Lavori a Ostia Antica: quando partiranno

Mentre per le stazioni di Acilia e Tor Di Valle i pendolari possono ben sperare, i cantieri per Ostia Antica non sono ancora iniziati. Entro il 2025 è previsto l’ampliamento della fermata e la riqualificazione del ramo ferroviario in via degli Scavi, la gara d’appalto però è prevista per giugno 2024 e anche le tempistiche sui lavori sono ancora incerte.

Tra le novità del 2025 ci sarebbero anche le fermate di Giardino di Roma e Torrino Mezzocammino, per cui il prossimo 15 giugno saranno indetti i bandi di gara per l’affidamento dei lavori: dovrebbero concludersi entro il 2026, se fossero rispettati i 15 mesi come da gara.