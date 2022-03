Roma-Lido interrotta, i pendolari furiosi bloccano via Ostiense (VIDEO)

Manca la corrente e a rimetterci, ancora una volta, sono i pendolari della linea Roma-Lido. Da questa mattina alle ore 11:50 il servizio è infatti stato interrotto su entrambe le direzioni a causa di un guasto tecnico. E gli utenti sono rimasti a piedi. Atac ha informato che sono in servizio i bus sostitutivi, ma, come al solito, sono insufficienti.

I pendolari si sono quindi ritrovati a non sapere come fare per raggiungere la Capitale. E le foto postate sui social lo dimostrano. I passeggeri sono stati fatti scendere a Vitinia per “metterli in sicurezza”. Le persone sono state costrette a camminare su via Ostiense, dove sostano in attesa delle navette. E lì è nata l’idea della protesta ora in corso.

La protesta su via Ostiense: bloccata la strada

La strada è infatti stata bloccata dai pendolari, che hanno messo delle cassette della frutta e altri oggetti nella carreggiata per impedire il passaggio di auto e mezzi pesanti. Lunghe file si sono formatemi entrambe le direzioni di marcia. Le persone intanto protestano contro un servizio che fa acqua da tutte le parti: treni mancanti, corse rallentate, carrozze vecchie. “Non ne possiamo più, si viaggia su carri bestiame, ammassati alla faccia del Covid”, dichiarano i pendolari. “Unitevi a noi in questa protesta”, invita Fabio Basso, autore del video.

Atac, da parte sua, ha solo pubblicato la notizia del guasto, scrivendo che sono state attivate le navette. Ma delle navette, come si vede dal video, non c’è traccia.