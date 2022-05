Roma, lutto al foro romano: addio all’avvocatessa Claudia Pellettieri, aveva 38 anni

Non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia, la più dura e difficile della vita. Lei che aveva portato avanti con tenacia e determinazione processi, cause, udienze, è stata stroncata da un brutto male che, purtroppo, non le ha lasciato scampo. E ora il foro romano è in lutto per la perdita della giovane avvocatessa Claudia Pellettieri, che è morta a 38 anni.

Chi era l’avvocatessa Claudia Pellettieri

Tutti ricordano Claudia Pellettieri come una grande professionista, molto apprezzata nei suoi ambienti giudiziari (e non solo). Una ragazza con il sorriso, affabile, generosa, in grado di stare vicino alle persone, spesso vittime di violenza, fragili. Lei non li lasciava mai soli, sapeva come rassicurarli, come stemperare la tensione in quelle aule del tribunale.

I messaggi di vicinanza

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza come quello della Camera Penale di Roma: “Ci ha lasciato una giovane penalista del nostro foro, molto conosciuta tra i colleghi e apprezzata per l’impegno, l’entusiasmo, lo spirito con cui si dedicava alla professione. Nonostante la terribile malattia che l’ha portato via, la sua presenza in Tribunale è stata costante fino all’ultimo”. Claudia, infatti, è sempre stata in prima linee nelle udienze e nella difesa d’ufficio, non si è mai risparmiata. Poi, c’è chi la ricorda come una grande professionista, una giovane volitiva. Che, purtroppo, è stata stroncata da un brutto male.

Oggi l’ultimo saluto

Questa mattina alle 10 nella chiesa della Parrocchia dei Santi Gioacchino e Anna, in viale Bruno Rizzieri al civico nr 120, a Cinecittà Est, si terranno i funerali della giovane avvocatessa.