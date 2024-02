Roma, malore davanti al Colosseo: 61enne salvato in extremis dai carabinieri

Momenti di tensione in pieno centro storico a Roma, dove un 61enne è stato colto improvvisamente da un malore all’ombra del Colosseo.

Ha un malore al Colosseo: soccorso un 61enne e portato al Fatebenefratelli

È stato colto da malore davanti alla stazione della metro B Colosseo, a Roma. Sfortunato protagonista è stato quest’oggi un romano di 61 anni con problemi cardiaci. L’uomo si è accasciato tra i turisti che affollavano la zona, tra i primi a soccorrerlo sono stati però i carabinieri della compagnia speciale in servizio di vigilanza dinamica su via dei Fori Imperiali. Sono sopraggiunti inoltre due infermieri militari dell’esercito per aiutare il malaugurato. Mentre i carabinieri recuperavano un defibrillatore, il 61enne appena svenuto ha cominciato a dare segni di ripresa e, dopo essere stato coperto con la giacca di ordinanza, i militari lo hanno fatto riparare nell’auto di servizio. L’uomo di lì è stato poi trasportato dall’ambulanza al Fatebenefratelli di Isola Tiberina.