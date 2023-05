Roma, maltratta la compagna e scappa dai domiciliari: lo arrestano a Ventimiglia, voleva raggiungere il confine

Roma. Era evaso dalla sua abitazione dove era sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Si era macchiato del reato di maltrattamenti contro familiari, e da qualche giorno era sparito dalla circolazione. Forse il suo obiettivo era arrivare al confine francese, con l’intento di sfuggire definitivamente alla cattura. Ma non aveva fatto i conti con la tempestività delle indagini e la collaborazione tra i diversi reparti dei Carabinieri.

Arrestato a Ventimiglia: il 35enne voleva raggiungere il confine

E così, nella giornata di mercoledì scorso, 24 maggio 2023 i militari della Compagnia Carabinieri di Ventimiglia, a seguito di mirata attività d’indagine svolta dalla Stazione Carabinieri di Castelnuovo di Porto, hanno rintracciato un soggetto 35 enne di nazionalità tunisina, già noto alle forze dell’ordine, evaso dalla propria abitazione di Roma ove era sottoposto agli arresti domiciliari. Come anticipato, l’uomo era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Tivoli su richiesta della Procura per il reato di maltrattamenti contro familiari. Per tale ragione, dunque, si era reso irreperibile da qualche giorno ed era ormai quasi giunto al confine francese, con il chiaro intento di sottrarsi alla cattura

Maltrattamenti continui e abusi psicologici: arrestato

Grazie alle indagini e alla localizzazione del telefono in uso all’indagato, i Carabinieri di Castelnuovo di Porto sono riusciti ad indirizzare i colleghi di Ventimiglia nell’area dove, al termine di estenuanti ricerche, una pattuglia è riuscita ad individuarlo e trarlo in arresto. L’uomo è indagato di reiterati maltrattamenti ai danni di una giovane donna italiana, che nonostante i soprusi ha trovato il coraggio di denunciare gli abusi fisici e psicologici di cui era stata vittima, gettandosi alle spalle il tormento inflitto da un uomo che credeva di amare. L’indagato, dopo le formalità connesse all’arresto è stato associato presso la casa circondariale di Sanremo, ove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.