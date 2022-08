Roma, “marciapiedi” inagibili non solo per i rifiuti: le lamentele dei cittadini (FOTO)

Questa volta i rifiuti non c’entrano, (almeno per ora). L’inagibilità del “marciapiede”, o meglio, della “passerella”, è data da lavori che mettono non pochi dubbi ai cittadini del quartiere di Tor Vergata. Si parla letteralmente di un ‘pezzo di strada’ adibito come marciapiede realizzato tra un albero e un altro che, inevitabilmente, ostruisce il passaggio. “In sostanza, si potrebbe quasi definire un lavoro inutile”. Che anzi, crea ancora più caos.

Le testimonianze

La denuncia via web non è mancata. Nei gruppi Facebook del quartiere i cittadini continuano a chiedersi perché abbiano fatto qualcosa che poi risulta assolutamente inagibile, o almeno, molto scomodo. “Trovo spesso auto parcheggiate sul marciapiede. Dovrebbero mettere delle barriere perché così il lavoro non serve a niente”.

Foto di Lorenzo Li Causi