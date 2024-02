Roma, Maria Sofia Federico nuda ai Musei Capitolini per un blitz ambientalista

Maria Sofia Federico si denuda ai Musei Capitolini di Roma: la giovane pornoattrice protesta contro la violenza sugli animali in Italia.

In queste ore è andata in scena una plateale protesta all’interno dei Musei Capitolini di Roma, che ha visto protagonista Maria Sofia Federico. La ragazza, che oggi si è data alla dimensione del porno dopo l’esperienza televisiva de “Il Collegio”, ha inscenato una contestazione per chiedere lo stop dei finanziamenti italiani agli allevamenti presenti nel nostro Paese.

Maria Sofia Federico nuda ai Musei Capitolini

La ragazza, davanti alla Lupa Capitolina, si è presentata completamente nuda. Sol corpo, precisamente sotto il collo e sullo stomaco, teneva scritti alcuni slogan legati alla sfera dei circoli ambientalisti. Sopra i seni, la ragazza aveva scritta la frase “Legge 106”, mentre nel’area dell’addome “Milk is murder” (il latte è un omicidio). Entrambe le scritte sul corpo della giovane esibizionista erano scritti con una vernice rossa.

La contestazione ai danni della giovane pornodiva

Dopo una prima apparente fase di stordimento nei testimoni del siparietto all’interno del più celebre museo comunale, la ragazza è stata subito contestata dagli stessi visitatori. Tra questi un uomo con una macchina fotografica al collo, che avrebbe invitato urlando la ragazza a ricoprirsi ed evitare che altre persone potessero vedere le sue nudità.

La mobilitazioni delle persone per coprirla

Mentre la ragazza continuava a urlare ai piedi della Lupa Capitolina, due uomini le hanno portato un cappotto scuro con coprire le nudità. Gli uomini, probabilmente messi comunali operativi dentro i Musei Capitolini, hanno avvicinato la giovane pornoattrice e successivamente l’hanno scortata presso l’uscita del noto sito archeologico e storico di Roma.

Il blitz ambientalista ai Musei Capitolini

Nello stesso frangente, altri attivisti ambientalisti hanno deciso di mettere in piedi un blitz all’interno dei Musei Capitolini. Due attivisti vicini all’area dell’estrema sinistra romana, hanno attaccato delle ragnatele sulla storica statua dell’Imperatore Marco Aurelio a cavallo. Il gesto, a detta dei due ambientalisti, sarebbe nato dalla voglia di mandare un messaggio forte contro la violenza sugli animali in Italia: su tale episodio, sempre per i protagonisti dell’atto vandalico, il popolo italiano deve cambiare punto di vista.