Roma, mastica l’insalata e per poco non le salta un dente: chiodo nel preparato ‘Insalata Delicata’ Conad

Nella busta c’era scritto “Insalata Delicata“, ma quando la donna, R.S., ha iniziato a masticare, ha subito sentito qualcosa di duro conficcarsi tra il denti. Il rumore e la consistenza le hanno fatto sospettare che non si trattasse di un nuovo tipo di erbetta commestibile e, delicatamente, ha estratto l’oggetto dalla bocca, scoprendo che si trattava di un chiodo.

È successo ieri a Roma, in zona Ottavia, a una donna del posto. “Ci è mancato poco che mi saltasse un dente”, racconta la donna. “Stavo mangiando tranquillamente l’insalata, di tutto mi sarei aspettata tranne che all’interno potesse esserci un chiodo, quindi non ho certo preso precauzioni nel masticare”. Il chiodo, lungo circa un centimetro, è stato messo da parte e conservato come prova, da portare poi nel negozio dove effettuato l’acquisto.

L’insalata incriminata

La donna stamattina è tornata nel supermercato di Roma Nord, sempre in zona Ottavia, della catena Conad, dove ieri mattina ha acquistato la busta di insalata dello stesso marchio. “Ho chiesto di parlare con il direttore, perché un episodio del genere è piuttosto grave. È capitato a me che sono un’adulta con tutte le facoltà mentali, ma poteva capitare a un bambino o a un anziano malato: in questi casi ci sarebbero potute essere conseguenze ben diverse“.

Il direttore si è scusato, chiarendo comunque che la responsabilità non è del punto vendita. “La procedura in questo caso – ha spiegato il direttore – è fare il ritiro dal commercio del prodotto, avvisando il produttore, perché quello che è successo a lei potrebbe succedere a qualcun altro. Magari si è trattato di un macchinario che erroneamente ha rilasciato il chiodo, noi non possiamo saperlo. Noi, comunque, non c’entriamo nulla: anche se controlliamo le buste, non possiamo accorgerci di cosa c’è dentro. Adesso vediamo cosa ci dirà la produzione. Chiederemo il ritiro del lotto. Penso che faranno un controllo su tutte le insalate che sono passate dalla macchina che ha lavorato il lotto interessato dallo stesso che conteneva il chiodo”. Questa mattina le insalate erano ancora in vendita, ma non mettiamo in dubbio che a breve verranno ritirate. Nel frattempo, fate attenzione.