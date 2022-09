Roma, maxi furto con…fuga maldestra: il ladro si “rifugia” sul bus, ma era fermo al capolinea

È entrato nella Coin di Piazzale Appio, a Roma. E non certo per fare shopping, presentarsi alla cassa e pagare. No, lui ha fatto shopping ‘gratis’ e, con tanto di zaino schermato, ha rubato diversi capi di abbigliamento, per un valore di 1.000 euro. Pensava di tornare a casa con un guardaroba nuovo, ma il suo piano è stato ‘scoperto’ e smantellato perché il giovane, un romeno classe 1986, è stato fermato. E arrestato.

La fuga ‘inutile’ sull’autobus

Ieri pomeriggio, intorno alle 14, il ragazzo, che si aggirava con fare sospetto, è stato fermato dagli agenti di Polizia a Piazzale Appio. Alla vista della Polizia, il 36enne ha tentato la fuga e ha pensato bene di nascondersi nel bus. E di scappare a bordo del mezzo.

Peccato, però, che quell’autobus era fermo al capolinea e per lui si è trasformato in una sorta di ‘trappola’. Gli agenti sono saliti sul mezzo, lo hanno fermato e hanno visto che l’uomo aveva con sé uno zaino schermato: proprio grazie a quello, poco prima aveva rubato diversi capi di abbigliamento nella Coin.

L’arresto

L’uomo, che aveva tentato invano la fuga a bordo dell’autobus – fermo al capolinea in Largo Lorenzo Cuneo – è stato bloccato e arrestato dagli agenti di Polizia.