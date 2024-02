Roma, maxi rissa tra stranieri a Prati Fiscali: ferito giovane filippino

Rissa tra stranieri al Parco delle Valli di Conca d’Oro, a Roma: la disputa forse per le piazze di spaccio a Prati Fiscali.

A pochi giorni di distanza dai fatti del Pigneto, una nuova maxi rissa si è svolta nella notte di giovedì 8 marzo a Roma. L’episodio si è verificato nell’area cittadina di Prati Fiscali, dove due gruppi di ragazzi stranieri si sarebbe picchiato in strada a colpi di mazze da baseball e probabilmente coltello. Nell’aggressione è rimasto ferito un ragazzo di 21 anni di origine filippina, ma cresciuto e residente in Italia da anni.

La rissa tra stranieri a Roma: l’episodio a Prati Fiscali

Il motivo scatenante delle ostilità sarebbe partito dentro un fast food nella zona di Prati Fiscali, che avrebbe messo contro un gruppo di ragazzi di origine filippina e dei cittadini provenienti dal Bangladesh. Gli animi si sarebbero surriscaldati ulteriormente, tanto da portare i due gruppi (probabilmente gang) a regolare i propri conti all’interno del Parco delle Valli a Conca d’Oro.

L’agguato ai ragazzi filippini

Secondo le prime ricostruzioni venute fuori dalle indagini, i giovani filippini avrebbero subito un agguato dal gruppo rivale. Questi infatti avrebbero colpito alle spalle i ragazzi, munendosi di mazze da baseball per fare male. In tutto, all’interno dell’aggressione avrebbero preso parte almeno 15 persone. I rumori e le urla provenienti dal Parco delle Valli, hanno spinto gli stessi residenti a chiamare il 112 e richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Il giovane filippino ferito

All’arrivo della Polizia di Stato sul luogo dell’incidente, gli agenti hanno trovato due ragazzi di origine filippina. Un giovane prestava soccorso a un proprio amico, riverso a terra e con una profonda ferita sul volto. Secondo la testimonianza del giovane ferito, un uomo del Bangladesh lo avrebbe colpito con mazza da baseball sul naso, lasciandolo una maschera di sangue a terra.

Le ipotesi attorno al raid di Conca d’Oro

Nel quadrante di Roma Est e Nord, i fatti del Pigneto e Conca d’Oro potrebbero essere collegati. Secondo le prime ipotesi d’indagine, tali raid vedrebbero origine da una lotta per le piazze di spaccio nelle zone di questi quadranti, con gli ultimi episodi violenti che si tradurrebbero in scontri tra bande straniere dedite al mercato della droga in queste aree della Capitale.