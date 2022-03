Roma, maxi sanzioni per i mercati abusivi: oltre 3.000 articoli sequestrati e multe per 30.000 euro

Roma. Maxi sanzioni nei confronti del mercato abusivo di quartiere. Parliamo di Tor Bella Monaca, quartier che spesso ospita, come molti altri nella Capitale, un mercato rionale in cui si vende di tutto e di più ai diversi avventori che decidono di concedere la loro curiosità agli ambulanti.

E’ proprio qui che si sono concentrati i controlli delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, nell’ambito dei accertamenti volti al contrasto dell’abusivismo commerciale. La quantità di merce non traccia e illecitamente venduta agli avventori era davvero enorme: oltre 3mila articoli, perlopiù accessori di telefonia, mascherine e oggettistica di vario genere, venduti illecitamente su banchi privi di titolo autorizzativo. Circa 30mila euro è l’ammontare delle sanzioni elevate nei confronti dei commercianti non in regola nel quartiere.