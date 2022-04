Roma, maxi tamponamento sul GRA: diversi veicoli coinvolti e code infinite

Roma. Le vacanze, si sa, creano mobilitazione, code, file immense sulle strade e, purtroppo, anche incidenti. Come quello avvenuto nell’ultima ora sull’A90, per i veterani, cioè il Grande Raccordo Anulare, precisamente tra gli svincoli Roma Fiumicino e Via del Mare.

Tamponamento a catena tra gli svincoli Roma Fiumicino e Via del Mare

Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un tamponamento di non poco conto, che ha visto coinvolte diverse auto che si trovavano in quel momento su quel tratto specifico di strada. Un domino che ha generato ancora più confusione e ritorsioni sul traffico di queste ultime ore che precedono gli incontri pasquali.

Seguiranno aggiornamenti nei prossimi minuti