Roma, maxicontrolli dei carabinieri a Stazione Termini: 9 denunce e 14 sanzioni

Diversi gli episodi di degrado, da furti e borseggi a fenomeni di spaccio nell’area ferroviaria.

Controlli serrati dei carabinieri a Stazione Termini, dove nelle ultime ore i militari hanno identificato 170 persone e eseguito verifiche su 100 veicoli. I carabinieri della Compagnia Roma Centro e quelli del Gruppo di Roma, con il supporto dei carabinieri del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado, in tutta l’area della Stazione ferroviaria Roma Termini.

Termini al setaccio: le aree più attenzionate

I militari si sono concentrati nelle aree adiacenti alla stazione e prese d’assalto generalmente dai malviventi. Tra queste via Cernaia, piazza Indipendenza, via Bachelet, via Varese, via del Castro Pretorio, viale Pretoriano, piazzale Sisto V, piazza di Porta S. Lorenzo, via di San Bibbiana, via Giolitti, piazza dei Cinquecento, viale Einaudi e le zone limitrofe allo snodo ferroviario.

Deruba una turista in metro: denunciata una 18enne bosniaca

Nella circostanza, i carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno denunciato una cittadina bosniaca di 18 anni, già nota alle forze dell’ordine, sorpresa e bloccata subito dopo aver asportato con destrezza il portafogli ad una turista colombiana. La donna era in attesa della metro alla banchina della fermata Termini. A seguito dell’intervento dei militari, scongiurato il borseggio, alla donna è stata restituita la refurtiva.

Controlli a Termini: individuate e denunciate 8 persone, risultate irregolari sul territorio italiano

Proseguono anche i controlli nei confronti dei soggetti irregolari sul territorio italiano. Nel corso dei controlli i carabinieri hanno denunciato tre persone per l’inosservanza del D.A.C.UR. (Daspo Urbano), tre per l’inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Roma e due per l’inosservanza del divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici, emesso nei loro confronti dal Questore di Roma.

Spaccio e degrado urbano a Termini

I mirati controlli antidroga hanno permesso ai carabinieri di segnalare e alla Prefettura di Roma, tre cittadini, tra italiani e stranieri, di età compresa tra i 24 e i 32 anni, sorpresi con modiche quantità di sostanze stupefacenti, del tipo hashish e marijuana per uso personale.

Infine, i carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno sanzionato amministrativamente 11 cittadini, tutti senza fissa dimora, per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica di ordine di allontanamento per 48 ore. A loro carico è stata elevata anche una sanzione amministrativa di 100 euro.