Roma, Metro A: riapre la sera durante le festività natalizie

Nuovi orari per la Metro A che si adegua alle festività natalizie. Tra acquisti dell’ultimo momento e visite sotto Natale, Atac ha comunicato che la linea metro che attraversa il Centro storico dall’8 dicembre cambierà orari per agevolare romani e turisti in giro per le vie della Capitale.

In questo modo sarà possibile usufruire dei trasporti pubblici in uno dei periodi più intensi per Roma, in cui migliaia di persone affollano via del Corso, così come Piazza di Spagna o via Ottaviano, diretti verso il Vaticano e il tradizionale presepe che adorna San Pietro.

Come cambieranno gli orari della Metro A dall’8 dicembre

Dall’8 dicembre fino al 7 gennaio l’ultimo treno della Metro A partirà tutti i giorni all’1:30 di notte, agevolando tantissime famiglie dirette a cenoni e consueti saluti durante le vacanze di Natale. Dopo il 7 gennaio invece, la metro A tornerà a osservare l’orario in voga da luglio 2022: il tragitto che collega a fermata Battistini ad Anagnina nel 2024 vedrà l’ultima corsa alle ore 21.

Lavori sulla Metro A: quando e come procederanno

Tutta la tratta della Metro A è interessata dall’estate 2022 da un lavoro di rifacimento di binari. Una parte di quei lavori, nel tratto tra Anagnina e Ottaviano, è stato completato in 1 anno e mezzo. Per la seconda parte, di 4 km, bisognerà aspettare il 2024 e collegherà Ottaviano a Battistini, riqualificando entro anno nuovo tutto il tragitto.