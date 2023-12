Roma Metro B, per la terza volta auto “parcheggiata” nella stazione di Eur Magliana

Per la terza volta precipita un’automobile presso la stazione di Eur Magliana sulla linea Metro B di Roma Capitale.

Nella mattinata di oggi, venerdì 15 dicembre, si è verificato un altro incidente singolare presso la stazione Eur Magliana della Metro B di Roma. Un automobilista, forse vittima di una momentanea distrazione o della fretta di lasciare l’auto, ha involontariamente “parcheggiato” il veicolo all’interno della stazione.

L’incidente insolito alla stazione Eur Magliana della Metro B di Roma

L’insolito episodio è avvenuto davanti agli occhi di pochi utenti presenti, probabilmente scoraggiati dalla giornata di sciopero. È la terza volta che un incidente del genere si verifica nella stessa stazione, suscitando sorpresa e incredulità tra i presenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur e il personale Atac. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito nell’incidente. Come evidenziato da uno scatto pubblicato sul gruppo Facebook del Comitato dei pendolari – Il Trenino, l’auto è rimasta incastrata nelle scale del sottopassaggio che si affaccia in piazzale di Val Fiorita.

Terzo incidente analogo a Eur Magliana

Questa scena surreale ha destato l’ironia di alcuni utenti sui social media, con qualcuno che commenta sarcasticamente: “Trovare parcheggio a quella stazione è spesso un impiccio.” Tuttavia, il problema sembra essere ricorrente, poiché episodi simili si sono verificati in passato: nel 2019, un cittadino olandese di 70 anni alla guida di una Skoda Octavia, e tre anni prima, un uomo di 56 anni che aveva scambiato la discesa della stazione per un normale parcheggio.

Le misure di ATAC per prevenire incidenti nelle sue stazioni di Roma

L’Atac sta valutando misure aggiuntive per prevenire incidenti simili in futuro e garantire la sicurezza degli utenti della Metro B. Tra le misure in considerazione, c’è l’installazione di segnaletica più chiara e di dissuasori fisici, come dissuasori di sosta o barriere. L’Atac sta anche valutando la possibilità di installare telecamere di sorveglianza per monitorare l’area e intervenire in caso di necessità. In attesa di misure definitive, l’Atac invita gli utenti a prestare attenzione e a rispettare le indicazioni presenti in stazione.

Foto: Aleandro Sejdic