Roma, mezzi pubblici gratis per gli over 70: come ottenere l’agevolazione

Arrivano ottime notizie per gli over 70 a Roma. Anche quest’anno è possibile richiedere la card over 70 che consente di viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi nel territorio di Roma Capitale. Andiamo a vedere insieme come fare.

Anche nel 2024 gli ultrasettantenni viaggiano gratis sui mezzi pubblici a Roma

L’agevolazione è riservata ai cittadini residenti nel comune di Roma che abbiano compiuto 70 anni al momento della presentazione della domanda e che abbiano un ISEE non superiore a 15.000 euro.

La giunta di Roma Capitale ha approvato una delibera che consente ad Atac di emettere tessere gratuite in favore di cittadine e cittadini ultrasettantenni residenti nella capitale con reddito ISEE inferiore a 15mila euro, per la libera circolazione sulle linee di trasporto pubblico di Atac e periferiche sul territorio capitolino.

Le parole di Eugenio Patané

“Grazie all’approvazione di questa delibera – ha spiegato l’assessore alla mobilità Eugenio Patané – l’amministrazione conferma le agevolazioni per viaggiare sui mezzi pubblici a beneficio degli ultrasettantenni con redditi bassi. Una misura che, da un lato, incentiva l’utilizzo del trasporto pubblico e, dall’altro, aiuta i cittadini over 70 con redditi bassi in un momento storico di particolare difficoltà”.

La domanda può essere consegnata in una delle biglietterie Atac presenti sulla metro A: Battistini, Ottaviano, Lepanto, Anagnina; o sulla metro B/B1: Ponte Mammolo, Termini, Eur Fermi, Laurentina, Conca d’Oro, Magliana e Piramide. E’ possibile fare la domanda anche on line su MyAtac.

Per richiedere la Card dovrà essere compilato un modulo scaricabile che dovrà essere presentato assieme ad una copia del documento di riconoscimento in corso di validità, al modello ISEE valido per il 2023 e ad una foto formato tessera.

La Card Over 70 è valida, per 365 giorni a partire dalla data di rilascio. Si può utilizzare su bus, filobus, tram, metropolitane A, B- B1, C e ferrovia Termini-Centocelle.

Dove richiedere la card elettronica a Roma

Nelle biglietterie Atac abilitate (verifica i servizi offerti in ogni singola biglietteria), compilando e consegnando il modulo dedicato insieme alla fotocopia di un documento di identificazione valido, con originale in visione. Il supporto è personalizzato con nome, cognome, data di nascita e foto.

Dove utilizzarla