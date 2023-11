Roma, minaccia il rider con pistola e pitbull per non pagare la cena: arrestato 35enne a Cinecittà

Un incidente scioccante ha avuto luogo ieri nel quartiere Cinecittà a Roma, quando un uomo di 35 anni ha minacciato un fattorino con una pistola e addirittura ha fatto intervenire il suo pitbull, tutto per evitare di pagare la cena ordinata online.

L’aggressione al rider nel quartiere di Cinecittà a Roma

Il corriere, incaricato di consegnare il cibo a domicilio, è stato accolto dal gesto inaspettato quando, invece di ricevere una mancia, si è visto puntare contro una pistola. Il 35enne romano, non contento della minaccia, ha anche incitato il suo pitbull contro la vittima. Fortunatamente, il rider è riuscito a sfuggire al pericolo e ha prontamente allertato il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno proceduto con l’arresto dell’aggressore.

Le armi trovate nella casa a Cinecittà dell’aggressore

Nell’abitazione dell’uomo, già sottoposto ad affidamento in prova ai servizi sociali, sono stati rinvenuti una replica di una pistola, un coltello e un manganello. L’arresto è stato convalidato in sede di rito direttissimo. Questo episodio sconcertante solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei rider e mette in evidenza la necessità di affrontare la questione dei pagamenti online in modo più sicuro. Le autorità stanno indagando ulteriormente sull’accaduto, mentre la vittima si riprende dallo shock subito durante l’aggressione.

L’episodio avvenuto ieri sera a Roma

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’aggressione è avvenuta intorno alle 20:00 di ieri sera. Il rider, un uomo di 30 anni di origini indiane, era stato incaricato di consegnare un ordine di cibo a domicilio presso un appartamento in via Tuscolana. Quando è arrivato a destinazione, il rider ha suonato al campanello e ha atteso che qualcuno aprisse la porta. Dopo pochi minuti, si è affacciato un uomo di 35 anni, che ha accettato la consegna.

L’aggressione del pitbull al rider

A questo punto, però, l’uomo ha sorpreso il rider puntandogli una pistola contro. Il 35enne ha chiesto al rider di consegnargli il cibo senza pagare, minacciandolo di fargli del male se si fosse rifiutato. Il rider, terrorizzato, ha cercato di fuggire, ma l’uomo lo ha inseguito e ha anche fatto intervenire il suo pitbull. Il cane ha aggredito il rider, mordendolo a un braccio. Il rider è riuscito a sfuggire al cane e a rifugiarsi in un vicino negozio. Da lì ha chiamato il 112.