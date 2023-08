Roma, minaccia un uomo con un coccio di bottiglia per rapinarlo: arrestato 40enne

Si è avvicinato a un uomo e, puntandogli contro un coccio di bottiglia, lo ha minacciato per tentare di sottrargli lo zaino. E’ successo a Roma, nei pressi della Stazione Termini, lunedì 31 luglio 2023. L’uomo, un 40enne somalo, è stato sorpreso dagli agenti ed è stato in seguito arrestato.

I controlli dei Carabinieri alla Stazione Termini

Proseguono i controlli straordinari a Roma delle forze dell’ordine. Ieri, lunedì 31 luglio 2023, èstata la volta della stazione Termini. La zona è ormai da mesi attenzionata con servizi e controlli dedicati e finalizzati al contrasto ed alla prevenzione dei fenomeni di microcriminalità predatoria e al contrasto dello spaccio ed uso di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina. Nel corso dei controlli sono state identificate 2220 persone, sono stati controllati 97 veicoli e rilevate 51 violazioni al Codice della Strada. E’ stato controllato anche un esercizio commerciale. Una persona è stata denunciata e sono stati sequestrati 25,73 grammi di hashish.

Arrestato un uomo per aver minacciato una persona con un coccio di bottiglia

Arrestato, inoltre, un 40enne della Somalia sorpreso dagli agenti del commissariato Colombo, impegnati in un servizio di pattugliamento e vigilanza presso piazza dei Cinquecento, mentre puntava un coccio di bottiglia nei confronti di un uomo minacciandolo con l’intento di sottrargli lo zaino. A seguito di convalida dell’arresto è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere. I Carabinieri, nel corso dei controlli hanno arrestato un cittadino egiziano di 38 anni, sorpreso all’interno di una sala scommesse in possesso di diverse dosi di droga tra cocaina, crack e hashish. L’uomo è gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tre le persone denunciate

Tre sono le persone denunciate in stato di libertà dai Carabinieri: un senza fissa dimora che, in stato di alterazione psicofisica, ha danneggiato con un calcio lo specchietto laterale di un’auto in sosta; un cittadino del Bangladesh sorpreso a rubare alcuni prodotti cosmetici all’interno di un negozio; un giovane trovato alla guida di un motoveicolo, risultato rubato.