Roma, minore rischia coma etilico: è allarme per la vendita di alcolici agli under 18

La Polizia Locale di Roma scopre un giro di vendita degli alcolici a ragazzi minorenni: ragazzo soccorso durante il coma etilico a Trastevere.

Alcol venduto ai minorenni a Roma. Un fatto che non è nuovo nella Capitale, dov’è stato scoperto che diversi esercenti non tengono conto delle leggi o delle ordinanze che vietano la vendita di bevande alcoliche ai ragazzi sotto i 18 anni. Gli episodi hanno portato la Polizia Locale a indagare sul fenomeno di mala movida, mettendo in piedi un’operazione per sanzionare gli esercenti trasgressori delle regole tra la zona di Trastevere e Ponte Milvio.

Ragazzo minorenne acquista l’alcol a Roma e finisce in coma etilico

L’episodio si sarebbe verificato durante un monitoraggio dei vigili urbani nella zona di Trastevere. Durante i controlli per limitare i fenomeni di degrado, gli agenti sarebbero stati attratti da un episodio di grande gravità: un ragazzo era riversato a terra e privo di sensi. Attorno al giovane c’erano degli altri adolescenti, che lo soccorrevano portandogli dell’acqua per farlo rinsavire.

Secondo i racconti dei ragazzi, riportati anche da Il Corriere della Sera, il giovane avrebbe assunto delle sostanze alcoliche durante la sua serata a Trastevere. Una situazione che ha portato i vigili a soccorrerlo, chiamando immediatamente un’ambulanza e facendolo trasferire presso una struttura ospedaliera romana: i medici hanno valutato come il giovane sia finito in coma etilico per l’abuso di sostanze alcoliche durante la serata.

Nelle prossime ore, gli agenti della Polizia Locale vorrebbero interrogare il ragazzo che ha avuto il malore: vogliono capire in quale attività ha comprato l’alcol, così poi da muoversi per sanzionare il gestore che trasgredisce le regole.

Altri episodi legati alla vendita di alcol ai minori dentro il Centro Storico di Roma

Un’altra operazione della Polizia Locale è avvenuta nel quadrante di Ponte Milvio, dove un negozio aveva subito numerose segnalazioni per la vendita di alcolici ai minori. A compiere le segnalazioni sono stati i residenti di via Flaminia, spesso genitori dei piccoli clienti, che hanno osservato come dall’attività tantissimi ragazzi minorenni uscivano con bevande alcoliche o superalcoliche. I vigili hanno sanzionato l’attività, diffidando il proprietario a continuare con il proprio comportamento.