Roma, Miss Italia al reparto di oncologia pediatrica dell’Umberto I per divertire i bambini con i nasi rossi di Ridere per Vivere

Un pomeriggio speciale per i piccoli pazienti del reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Umberto Primo di Roma che hanno ricevuto la visita a sorpresa di Miss Italia 2018, protagonista con Gerry Scotti di un nuovo spot tv.

Carlotta, che per l’occasione ha vestito i panni di Cerbi, si è prestata ai siparietti comici di Coccinella (Paola Lanini), Piccabù (Marinella Fiaschi), Cipollina (Michela Giamboni), Ubba (Claudio Ubaldini) e Mammola (Manuela Simone), i clown dottori dell’associazione Ridere per Vivere Lazio, che tra scherzi e giochi hanno fatto divertire i piccoli pazienti del nosocomio romano.

Nel corso della visita Miss Italia, naso rosso e immancabile corona, si è intrattenuta con le mamme e il personale del reparto. Un’iniziativa di solidarietà molto apprezzata anche dalle famiglie che hanno potuto godere di qualche attimo di spensieratezza.

“Per me è stata una giornata speciale – ha detto Miss Italia – So che non è facile restituire un momento di serenità ai piccoli e ai loro familiari; non c’è un manuale d’istruzioni purtroppo, ma sicuramente la condivisione è un momento importante ed io sono molto contenta di poter portare il mio piccolo contributo”.

La scienza attraverso la psiconeuroendocrinologia, disciplina che studia le interazioni tra i sistemi nervoso centrale, endocrino e immunitario, nonché il loro effetto sulle emozioni, ha dimostrato la stretta correlazione tra corpo e mente. E proprio l’operato dei clown dottori e della clownterapia ha benefici importanti sui pazienti, le loro famiglie ed il personale socio- sanitario.

“Dietro il nostro lavoro – spiega Paola Lanini (Dottoressa Coccinella), presidente di Ridere per Vivere Lazio – c’è professionalità e preparazione; investiamo molto sulla formazione e sulla preparazione dei nostri volontari, mai nulla è lasciato al caso“. L’Associazione Ridere per Vivere Lazio opera da quasi 30 anni nell’ambito pediatrico – ospedaliero, sociale e scolastico attraverso la “risata“ come alternativa terapeutica accanto alla medicina tradizionale.