Roma, morto Tony Bianchi ‘Millepanini’: era il re delle notti romane

Lutto nella Capitale e nel mondo delle ‘notti romane’ perché Tony Bianchi, meglio conosciuto come ‘Millepanini’, è morto, stroncato da un male a 58 anni. Tony, che era un grande pr e organizzatore di feste, negli anni ’70 è stato protagonista indiscusso di molti eventi di Roma (e non solo). E ora lascia un grande vuoto in tutti quelli che lo conoscevano e che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui.

Come è morto Tony Bianchi

Tony Bianchi era malato da tempo, ma le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni, poi il tragico epilogo e l’annuncio della sua morte poche ore fa. Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, molti gli amici increduli e sotto choc perché Tony era ormai un punto di riferimento, un’icona stimata per la sua professionalità e per il suo grande sorriso e modo affabile.

I messaggi di vicinanza e il ricordo di chi lo conosceva

“Sei stato la notte, quella vera, quella bella, quella per cui ogni sera era veramente una festa … sei stato la notte in tutte le sue sfaccettature quella che finiva sempre con un panino da qualche parte … sei stato il mio primo locale… mi facevi simpatia, passavo le ore a parlare con te fuori dal locale di turno” – scrive Alessandro su Facebook, che ricorda Tony come una persona perbene, educata, sempre sorridente. Una persona che sapeva splendere anche nel buio della notte e lo sapeva fare con il suo sorriso. Un’istituzione, una colonna portante, un gentiluomo che mancherà a tutti. E che ha fatto la storia dei locali di Roma con i suoi eventi che lasciavano senza parole. Ora è stato lui a lasciare sbigottiti, il sipario è calato, ma Tony, ne sono certi chi lo conosceva, continuerà a fare festa anche lassù.

(Foto dal gruppo FB VENTANNI di ROMA by NIGHT (1970 > 1989)