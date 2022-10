Roma, la pasticceria che sforna peni e vagine di cioccolato. Il Comune: ”Offende il pubblico decoro”

Roma. Una pasticceria in cui poter sublimare gli istinti repressi, approvata senza dubbio dell’opera più mainstrem del Dott. Freud – Il disagio della civiltà – che consiglierebbe ai suoi pazienti di andare a farci un salto proprio nelle domeniche meno coinvolgenti per le relazioni di coppia: si chiama Mr. Dick, e il nome ha già detto tutto.

I prodotti tipici di Mr. Dick

Torte, pasticcini, cupcakes, insomma le solite cose. Ma con un tocco di pepe (un modo dire ovviamente, parliamo sempre di dolci!): le leccornie sono a forma di organi genitali. Lo slogan e l’insegna in via Garibaldi, nel cuore di Trastevere, con l’erezione in bella mostra – rosa shock tra l’altro – è un capolavoro del marketing moderno.

Il Municipio I chiede di oscurare insegna e vetrina

Ma non a tutti piace questa idea, soprattutto dalle istituzioni, che temono per il decoro cittadino. Così, il I Municipio ha chiesto ai titolari della pasticceria Mr. Dick, Stefano e Claudia di oscurare completamente l’insegna, così come i dolci in vetrina: secondo gli enti si tratterebbe di una offesa al pubblico decoro della Capitale.

Leggi anche: Roma, versano la benzina e danno fuoco a una pasticceria all’Aurelio

L’antecedente a Milano

Qualcuno potrà pensare: ”Beh certo, abbiamo il Papa qui a Roma”. Ma non è l’unico caso. Anche a Milano, dove Mr. Dick ha aperto le proprie porte del piacere dolciario in corso Porta Ticinese, il Comune ha portato i titolari a smussare la loro idea, facendone cambiare almeno l’insegna. Ora, il Municipio I vorrebbe fare lo stesso e ha già avviato le pratiche. Di fatto, se il negozio non dovesse rispettare il gentile invito, e quindi il regolamento sul decorso pubblico, allora nelle prossime ore diventerà esecutiva l’ordinanza definitiva per oscurare l’insegna e chiudere vetrina e ingresso.

Mr. Dick: la pasticceria più sexy d’Italia

La pasticceria Mr. Dick si autodefinisce, e a buon diritto, ”la più sexy in Italia”, e aveva aperto le sue porte al pubblico lo scorso 24 settembre. Tra i suoi prodotti di punta: bignè dall’inconfondibile forma di un fallo ricoperti di cioccolato nero e bianco, a cui accompagnare anche dei waffle a forma di vagina. Anche gli slogan non sono da meno: “veni, vidi, Dick”, oppure “basta pene d’amore, arriva il nostro”. Marketing e Freud a parte, ciò che non va giù al Municipio I sono gli espliciti riferimenti sessuali sull’insegna, come detto, con la vetrina aperta e in bella mostra. Vedremo, dunque, se l’invito riuscirà a placare la goliardia.