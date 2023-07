Roma, muore a 63 anni in ospedale: si indaga per omicidio colposo

Ennesimo probabile caso di malasanità a Roma, dove s’indaga per la morte sospetta di un uomo di 63 anni. La Procura di Roma, dopo aver constatato il decesso in ospedale, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. L’uomo, originario della provincia di Avellino, era ricoverato al Policlinico Umberto I, ma ne sarebbe uscito senza vita da quel fermo sanitario. Quale motivo si nasconde dietro la morte?

La morte del paziente all’ospedale di Roma

Sentendo i familiari dell’uomo, il paziente sarebbe stato lasciato completamente abbandonato in ospedale. Gli stessi parenti, infatti, hanno denunciato “gravi negligenze dei medici dell’Umberto I” verso il proprio familiare, con una situazione che ha conseguito il decesso della persona. La famiglia del cittadino avellinese si sarebbe già attivata con un legale e avviato una procedura per omicidio colposo. Una situazione che, saputa dalla cittadinanza, ha generato ulteriore malumore sullo stato della sanità romana e laziale.

Cosa sarebbe accaduto al Policlinico Umberto I?

L’uomo deceduto è Francesco Flammia, uomo di 63 anni proveniente da Gesualdo, Comune nella provincia di Avellino. Flammia era stato ricoverato al Policlinico Umberto I nella giornata di mercoledì 28 giugno, per seri problemi di salute. Una situazione che non si è stabilizzate nelle successive ore, considerato come lo stesso uomo sia morto nel giro di poco tempo all’interno del noto nosocomio romano.

Come si sta muovendo la Procura di Roma?

Se da una parte la famiglia denuncia un omicidio colposo, dall’altra la Procura di Roma cerca prove per capire cosa ci sia realmente dietro la morte di Francesco Flammia. Una parziale verità potrebbe arrivare dall’esame autoptico, che potrebbe anzitutto definire cosa ha stroncato la vita del paziente campano. Un analisi che però non sarà rapida, con il suo esito che potrebbe aprire nuovi scenari all’interno di questo caso di sospetta malasanità nel famoso ospedale universitario del Centro di Roma.