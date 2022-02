Roma, nel ristorante senza Green Pass e al lavoro senza mascherina: maxi sanzioni per clienti e titolari

Il Green Pass, ormai da diverse settimane, è indispensabile per ‘partecipare’ alla vita sociale (e non solo). Serve sì per i ristoranti e per consumare un caffè al bancone, ma anche per salire sui mezzi di trasporto e per accedere agli uffici pubblici: insomma, senza documento si può fare poco e niente. Eppure, i furbetti continuano a esistere e c’è chi trova tutti i modi per aggirare i controlli, che sono invece capillari e puntuali. Come quelli portati avanti dagli agenti della Polizia Locale di Roma, dai gruppi speciale GSSU e SPE, che stanno passando al setaccio diversi locali della Capitale.

Portuense: al ristorante senza Green Pass

In zona Portuense, gli agenti della Polizia Locale hanno riscontrato delle irregolarità in un ristorante molto conosciuto del quartiere. All’interno sono stati trovati 8 clienti senza Green Pass e subito sono scattate le sanzioni, per un totale di 3.600 euro, e la diffida per il titolare, che è stato anche lui multato per non aver verificato adeguatamente.

Ostiense: al lavoro senza mascherina: scatta la maxi sanzione

Ma non solo. Sempre i caschi bianchi del GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) hanno svolto accertamenti anche nel quartiere Ostiense: qui hanno riscontrato anomalie in un noto locale della zona, dove alcuni dipendenti, compresi degli addetti alla cucina, sono stati trovati al lavoro senza mascherina. I lavoratori sono stati sanzionati, ma multa e diffida sono scattate anche per il gestore. Infine, nel territorio del I Municipio sono state le pattuglie del I Gruppo “Trevi” e Prati” ad eseguire controlli capillari in diverse località, e i caschi bianchi hanno accertato violazioni in due attività nell’area del Pantheon. Qui, per un esercizio le sanzioni sono scattate nei confronti del titolare, trovato sprovvisto di certificazione verde. Documento che non avevano neanche gli avventori di un altro ristorante, dove il gestore è stato multato per non aver verificato.