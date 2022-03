Roma, niente treni: Metro B nuovamente interrotta, pendolari infuriati

Servizio trasporti da incubo a Roma, dove stamattina la Metro B è interrotto a causa di mancanza di treni. Sembra incredibile in una città come Roma, la Capitale d’Italia e non un paesino sperduto in alta montagna, eppure è così. Nonostante le mille promesse. Dalle 7:50 di oggi, giovedì 10 marzo, gli utenti che hanno provato a prendere la linea B1 della metro si sono trovati la linea interrotta

Tutto questo è successo proprio nell’ora di punta, quando si deve andare al lavoro o a scuola, quando non si ha il tempo di trovare un’alternativa. E contare sulle navette è ovviamente un palliativo che poco serve. Le banchine si sono riempite in un attimo, con gli utenti infuriati che giustamente lanciavano epiteti contro Atac, il servizio e contro tutta l’amministrazione capitolina.

Altro che assembramenti, poi. La gente si accalcava per causa di forza maggiore, mentre dagli altoparlanti la voce spiegava che il motivo del disservizio era da imputare all’esiguo numero dei treni. Una ragione che gli utenti ovviamente non possono accettare.

Le navette

Atac ha messo fatto sapere di aver potenziato le linee 38, 63, 80, 83, 88, 235, 338, 339, 349 e 351, ma dal caos che ancora c’è sembra che il potenziamento non abbia funzionato. Problemi anche sulla Linea B, con rallentamento delle corse e convogli pieni.

