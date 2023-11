Roma, non si rassegna alla fine della relazione: 19enne aggredisce la ex. Arrestata

Non si era rassegnata alla fine della loro relazione e ha così deciso di seguirla e pedinarla fino a Roma dalla provincia di Forlì. Fino all’escalation, con un vero e proprio agguato. Non appena la ragazza è arrivata al capolinea degli autobus di piazza Santa Maria del Soccorso, nella Capitale, l’ha aggredita.

L’aggressione a Roma

Una lite particolarmente accesa, che è poi sfociata in aggressione fisica e verbale e nel furto del cellulare. Quando la vittima, una 21enne romana, è riuscita a scappare, si è recata verso la vicina stazione dei carabinieri, visibilmente spaventata. E’ successo lo scorso 17 novembre. L’ex compagna, una 19enne residente in Emilia Romagna, già segnalata per una misura cautelare di divieto di avvicinamento, è stata arrestata.

Il Messaggero ha raccontato la vicenda attraverso le parole della vittima: “Ero così innamorata che mi sono trasferita con lei in Emilia Romagna, vicino Forlì. Ma fin dai primi mesi della nostra storia lei era gelosa, violenta e aggressiva. Più di una volta mi sono difesa e nel cercare di difendermi, anche io l’ho aggredita”.

Le parole della vittima

“Dopo i ripetuti episodi di violenza ho capito che dovevo allontanarmi così l’ho denunciata e mi sono trasferita. Quando la storia è finita, sono tornata a Roma, a casa. Ma lei ha continuato a cercarmi e a perseguitarmi con continue chiamate e messaggi in cui mi minacciava. Non sapevo però che fosse venuta qui fino a quando non l’ho vista nel piazzale dei bus. Non appena mi ha vista, mi ha aggredita”.

“La sua gelosia – ha spiegato la 21enne – è degenerata nel tempo. Più volte nell’anno in cui abbiamo vissuto insieme, mi ha picchiata e strattonata. Voleva il mio telefono per controllarmi, per sapere se ho un’altra relazione, se ho una nuova fidanzata. Ho cercato solo di difendermi. Durante la lite mi ha strappato il telefono dalle mani, poi ha iniziato a picchiarmi e a insultarmi. Appena sono riuscita a divincolarmi sono scappata via per chiedere aiuto. Sono disperata. Tornando a Roma pensavo si sarebbe rassegnata e invece, mi ha trovata anche qui”.