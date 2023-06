Roma, ‘Nonna aiutami’: 85enne consegna ai truffatori 100mila euro in gioielli

Ancora una truffa a un’anziana e anche stavolta con la scusa del nipote in difficoltà. Due malviventi sono riusciti a raggirare un’85enne residente in via Papiniano alla Balduina. L’anziana ha ricevuto una telefonata dal finto nipote che le ha chiesto 4mila euro per riuscire a sbloccare delle pratiche per un concorso vinto. Poi, come da copione, un fantomatico amico del giovane si è presentato a casa dell’85enne per prendere il contante.

L’anziana non avendo i soldi in casa ha consegnato i gioielli che aveva

La donna non aveva la somma richiesta in casa, ma ha racimolato tutti i gioielli che aveva. Pezzi di pregio: gioielli e orologi, del valore complessivo di 100mila euro, come riporta Il Messaggero. Convita di aver aiutato il nipote l’anziana lo ha poi chiamato al telefono per chiedergli se con quella somma era riuscito a sbloccare la pratica per il concorso vinto. Solo in quel momento ha capito di essere stata vittima di una truffa.

L’allarme ai Carabinieri e le indagini per rintracciare i truffatori

Una volta presa consapevolezza di quanto le era capitato, ha dato l’allarme alle forze dell’ordine e i carabinieri sono accorsi per avviare le indagini. La vittima ha fornito una descrizione dettagliata dell’uomo al quale aveva consegnato il ‘bottino’ e i militari hanno anche svolto i rilievi sul posto, ascoltato i vicini, verificato l’esistenza di telecamere di videosorveglianza nei pressi della palazzina pur di dare un volto ai due malviventi che hanno messo a segno l’ennesimo colpo ai danni di un anziano.

Si tratta dell’ennesimo raggiro ai danni di un anziano

L’allarme resta alto. Gli inquirenti, dopo aver promosso ripetute campagne per mettere in guardia, soprattutto i rappresentati della terza età, vittime preferite dei truffatori, sottolineano che si tratta di gente esperta, capace di grandi performance e, quindi, di convincere le ignare vittime della condizione di disagio nel quale si trova il nipote di turno o il familiare che chiede aiuto.