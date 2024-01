Roma, nuova ondata di freddo: previsto ghiaccio e neve. Cosa fare

È prevista un’ondata di freddo a Roma. Dopo un lungo periodo di temperature ben al di sopra della media stagionale, la colonnina di mercurio è destinata a scendere notevolmente a causa di aria gelida che interesserà tutto il territorio italiano. Ci saranno zone nelle quali sono previste anche nevicate. Se nella giornata di lunedì ha mantenuto temperature ancora piuttosto miti, già nella giornata di martedì sono arrivate le correnti fredde provenienti dai Balcani. Ma il freddo più intenso è previsto nelle giornate di oggi e domani, mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio.

Neve e ghiaccio in arrivo nel Lazio

L’arrivo della neve in questi due giorni è previsto anche a bassa quota su Lazio e Campania, con temperature anche al di sotto della media del periodo. Il tempo peggiorerà domani, 11 gennaio e soprattutto sul litorale tirrenico. Un intenso freddo che coinvolgerà, inevitabilmente anche la Capitale e a causa del quale il Comune di Roma riporta alle disposizioni di emergenza emanate nell’ordinanza del Sindaco il 5 dicembre scorso ‘in caso di caduta neve, formazione di ghiaccio e ondate di grande freddo’.

Cosa stabilisce l’ordinanza del sindaco Gualtieri

Nel provvedimento sindacale viene suggerito ai romani di ‘informarsi sulle condizioni meteo, di tenere a disposizione l’attrezzatura necessaria contro neve e gelo da utilizzare fuori del portone di casa e del negozio, di montare sull’auto pneumatici invernali o tenere a bordo catene da neve’. Sono anche altre le disposizioni da tenere in considerazione in caso di brusco abbassamento delle temperature.

Prevenire i rischi provocati da ghiaccio e neve

Per prevenire i rischi provocati da neve e ghiaccio è necessario: ‘Proteggere il contatore esterno dell’acqua con materiali isolanti, di tenere aperto il solo rubinetto dell’acqua potabile (sarà sufficiente un filo d’acqua) più vicino al contatore, per evitare il congelamento e la conseguente rottura delle tubazioni idriche. Mantenere in esercizio gli impianti di riscaldamento al fine di evitare la rottura delle tubazioni’.

Mezzi di trasporto

Per quanto riguarda, poi, i mezzi di trasporto è consigliato ‘evitare mezzi di trasporto a due ruote, limitare gli spostamenti, non camminare in prossimità di alberi e prestare particolare attenzione a lastroni di neve soprattutto in fase di disgelo. Dopo le nevicate, inoltre, è possibile la formazione di ghiaccio su strade e marciapiedi. Attenzione alle strade e utilizzare scarpe antiscivolo’.